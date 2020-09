Petek političare podmazivao milijunima kuna? Stupce crne kronike punio je i njegov sin

<p>Afera Janaf jučer je zatresla Hrvatsku. Iako je najzvučnije ime ono uhićenog direktora Janafa Dragana Kovačevića, prvookrivljeni za gospodarski kriminal je i Krešo Petek, osnivač i stvarni voditelj poslovanja tvrtke Elektrocentar Petek.</p><p>Prvookrivljeni Petek šefu Janafa i gradonačelnicima navodno je davao mito kako bi osigurali da njegova tvrtka dobije milijunske poslove, pri čemu su fingirani pozivni natječaji.</p><h2>Milijunski iznosi mita</h2><p>Petek je je kao osnivač i stvarni voditelj tvrtke Elektrocentar Petek od rujna 2019. u Zagrebu predsjedniku uprave Janafa navodno dao 1,96 milijuna kuna u gotovini kao nagradu za osiguranje dodjele poslova čiji je investitor Janaf.</p><p>Njega terete i da je od rujna 2019. do 18. rujna u Zagrebu i Novoj Gradiški s gradonačelnikom Nove Gradiške, dogovorio da će mu kao nagradu za poduzimanje svih radnji potrebnih da se u postupku javnog nadmetanja izvođenje radova dodijeli zajednici ponuditelja tvrtki u kojoj je on stvarni voditelj jednog, a VII. okrivljeni odgovorna osoba drugog društva, dati 100.000 kuna.</p><p>Kovačević je zatim u Janafov plan investicija uvrstio dva projekta, nakon čega je koristeći autoritet dugogodišnjeg čelnika tvrtke zatražio od dvojice direktora Sektora sigurnosti i zaštite te Sektora transporta nafte da poduzmu sve kako bi Petekovoj tvrtki osigurali dodjelu poslova.</p><h2>A ovako su se dodijeljivali poslovi...</h2><p>Sektorski direktori pritom su prepustili dio natječajne dokumentacije za jedan od poslova. Potom su između Janafa i trgovačkog društva prvookrivljenog Peteka zaključena dva ugovora o izvođenju radova, svaki u vrijednosti od 20 milijuna kuna.</p><p>Peteka terete i da je od rujna 2019. do 18. rujna u Zagrebu i Novoj Gradiški s gradonačelnikom Nove Gradiške, dogovorio da će mu kao nagradu za poduzimanje svih radnji potrebnih da se u postupku javnog nadmetanja izvođenje radova dodijeli zajednici ponuditelja tvrtki u kojoj je on stvarni voditelj jednog, a VII. okrivljeni odgovorna osoba drugog društva, dati 100.000 kuna.</p><p>Gradonačelnika Velike Gorice tereti se da je od rujna 2019. u Zagrebu i Velikoj Gorici u dogovoru s Petekom poduzeo sve radnje potrebne da se njegovoj tvrtki u otvorenom postupku jednog javnog nadmetanja procijenjene vrijednosti nabave 97,3 milijuna kuna dodijeli izvođenje tih radova.</p><p>Velikogorički gradonačelnik pritom je koristeći autoritet svoje funkcije i pozicije jedinog člana Skupštine velikogoričke Vodoopskrbe od predsjednika uprave Vodoopskrbe i naručitelja radova zatražio da manipulira pretpostupkom i postupkom javnog nadmetanja, mijenjanjem dokumentacije sukladno zahtjevima Peteka i njegove konzultantice, tvrdi Uskok.</p><p>Između ostaloga je, dodaju, naložio okrivljenoj voditeljici odjela za EU projekte u Vodoopskrbi, da u sklopu postupka pojašnjenja i mogućih izmjena dokumentacije o javnoj nabavi na pitanja tvrtke prvookrivljenika i njegovih poslovnih partnera objavljuje one odgovore koje će joj dati devetookrivljeni kao i da mu da pitanja njihovih konkurenata radi otkrivanja njihovih ponuda.</p><p>Vodoopskrba i društvo u kojem je devetookrivljeni odgovorna osoba zaključili su pritom ugovor o tehničkoj evaluaciji ponuda zaprimljenih u okviru javnog nadmetanja i time trgovačkom društvu omogućili podnošenje cjenovno najpovoljnije ponude.</p><h2>Najimućniji čovjek u Ivanić-Gradu</h2><p>Gradonačelnika Velike Gorice terete i da je u dogovoru s Petekom pokrenuo postupak za raspisivanje novog javnog nadmetanja nakon što je poništeno prethodno javno nadmetanje za sustav javne rasvjete u Velikoj Gorici.</p><p>Potom je naložio djelatnicima Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet provođenje pozivnog natječaja, znajući da će sadržaj svih ponuda odrediti jedanaestookrivljeni i ponudu njegova društva prikazati najpovoljnijom.</p><p>Inače, Elektrocentar Petek osnovan je još 1995. godine. Registriran je za cijeli niz djelatnosti, od izgradnje elektroinstalacija do održavanja cesta, od pripreme hrane i pića do distribucije plina. Osim tvrtke Elektrocentar Petek, vlasnik je i turističke agencije Petek tours. U javnosti slovi za najimućnijeg čovjeka u Ivanić-Gradu.</p><h2>Crnu kroniku punio i Petekov sin</h2><p>Stupce crne kronike punio je i sin Krešimira Peteka koji je dvaput u istoj ulici pregazio čovjeka. Prvu je nesreću Mario Petek skrivio 2002. godine, i to tako što je zbog neprimjerene brzine prešao na suprotnu traku te se izravno sudario s vozilom koje je dolazilo iz suprotnog smjera te kasnije udario u još jedno. Sedam godina kasnije vozio je automobil sa 1,88 promila i opet je prešao u suprotnu traku te se zabio u vozilo koje je nailazilo iz suprotnog smjera. U oba slučaja nesreća je imala smrtni ishod. 2010. godine nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/tko-je-vlasnik-tvrtke-u-sredistu-afere-sefu-janafa-dao-cak-1-96-milijuna-kuna-mita-u-kesu-15019717" target="_blank">Jutarnji</a>.</p>