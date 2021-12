Igor Peternel gostovao je u Novom danu, N1 televizije. Govoreći o izbacivanju Hrvoja Zekanovića iz stranke koju je osnivao, Peternel kaže: 'Sve je to logično, on je odabrao taj put kad je krenuo ovako žestoko ovaj tjedan. Pokazalo se od prvog njegovog govora da je izabrao put prema Andreju Plenkoviću i HDZ-u.'

Peternel dodaje i da Zekanović “nisko, bezobrazno i neobrazovano nastupa” te da je pitanje treba li uopće Plenkoviću i HDZ-u.

- Ako smo došli do toga da akcija cijepljenja ovisi o Hrvoju Zekanoviću, onda smo dotakli dno - kaže Peternel.

- Naravno da to ne smatram, imam iskustvo javnog djelovanja i ako imate mišljenje o nekoj temi, to možete verbalizirati tako da to ne bude uvredljivo za sve ostale. On je izabrao najbezobrazniji način, najviše se posvetio vrijeđanju onih s kojima je dijelio politički prostor. Nema potrebe o njemu pričati, on je htio otići - dalje kaže.

O tome jesu li oni koji ne pozivaju na cijepljenje odgovorni za smrti u epidemiji kaže: “Već više dana apeliram da prestanu to raditi. Vidim i kolege iz Mosta su to prihvatili, i Selak Raspudić je govorila o tome. Ja sam govorio da se sve to skupa treba maknuti, da se politika treba maknuti iz promoviranja cijepljenja ili necijepljenja. Dosad smo čuli ili cijepljenje ili sloboda izbora, niste čuli nijednog zastupnika da propagira necijepljenje.”

Prema njegovim riječima, ni u Domovinskom pokretu ne misle svi isto o cijepljenju.