Hrvatski suverenisti koje vodi Marijan Pavliček izbacit će iz stranke saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića. Zekanović je jedan od osnivača Suverenista i bio je supredsjednik stranke.

Informaciju nije bilo moguće službeno potvrditi, ali upravo to bi navodno trebalo biti objavljeno za koji sat kada su Suverenisti sazvali tiskovnu konferenciju u Zagrebu. Razlog su Zekanovićevi stavovi o tome da se potrebno cijepiti i da cjepivo spašava ljudske živote.

Zekanović nam se javio i komentirao odluku Suverenista.

- Ostajem pri svojim stavovima. Cijepljenje je jedino oružje koje imamo protiv korone. Nije savršeno, ali je za sada najbolje - rekao nam je to Hrvoje Zekanović, kojeg zbog pozivanja na cijepljenje izbacuju iz stranke Hrvatskih Suverenista.

- Nije mi teško palo to, ne shvaćam to tako, nisam ja takav čovjek. Ostajem tu gdje jesam, nastavit ću svoju borbu i rad. Ostajem na desnici, ali sad ću biti nezavisan. U HDZ me nisu zvali niti neću ići - dodao je Zekanović.

Na pitanje je li dobio poziv od neke druge stranke ili ide u osnivanje nove, kaže da je još rano o tome.

- Nisam još razjasnio, prerano mi je za to. Za sad ostajem nezavisni. Imam veliku podršku mojih kolega, zovu me i daju mi za pravo. Želim biti dio akademske desnice, dio znanstvene desnice. To mi je cilj - rekao je Zekanović te poručio bivšoj stranci da im je na predispoziciji za olakšavanje procesa izbacivanja iz stranke.

- Ako im treba olakšati proces, to ću i napraviti, samo neka zatraže. Ne želim sukobe - zaključio je Zekanović.

Podsjetimo, on je održao poduži govor u Saboru prošli tjedan u kojem je prozvao desnicu. Nakon toga je maknut s mjesta predsjednika kluba stranke u Saboru. Sada će biti i izbačen jer je, prema našim saznanjima, predsjedništvo donijelo takvu odluku.

- Mi u Suverenistima smo načelno protiv COVID potvrda i za to smo da se o svim mjerama raspravlja u Saboru. No ono što je ključno, svi koji ste za ili protiv potvrda morate s ove govornice reći jasnu stvar - ljudi zbog vašeg stava završavaju na respiratoru. Ne smijete to ostaviti u fusnoti i morate reći da cjepivo spašava ljudske živote. Može vas biti sram svih vas koji s govornice u Saboru tu činjenicu stavljate u fusnotu! -rekao je među ostalim Zekanović u Saboru koji je otkrio podatak da je od 24 zastupnika i zastupnice desnije od HDZ-a jedino on cijepljen.