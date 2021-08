Nastavljaju se sukobi i prozivke u Domovinskom pokretu.

Miroslav Škoro prvo je objavio da je smijenio Igora Peternela s mjesta svog predstojnika u kabinetu potpredsjednika Sabora i da mu je nakon toga Peternel prijetio obračunom preko telefona.

Nakon toga se javio i Peternel.

U statusu na Facebooku spomenuo je Škorinu suradnicu Nikolinu Brajković objavivši i screenshot poziva koji je trajao 15 minuta, a na kojem je ime i prezime mlade 25-godišnje suradnice zbog koje je, kako je pisao Nacional, Škoro morao otići iz Domovinskog pokreta.

Peternelov status prenosimo u cijelosti.

"Dragi Miro, sve si mi lijepo objasnio jedino ne znam otkad koristiš broj Nikoline Brajković! Prošlo je dva tjedna kako šutim o svemu pa je red da nešto i ja kažem: pravo je potpredsjednika smijeniti svog suradnika. I to je sasvim uobičajeno!

Ono sto je za mene sporno je “kinderstube”; stil i način, nešto što se uči u djetinjstvu. Nešto što se kasnije teško može nadoknaditi. Suradnika se prvog radnog dana pozove na kurtoazni razgovor i onda ga se pozove da odstupi, a ne čini se to mućki preko saborske službe usred godišnjeg odmora u vrijeme kada je nemoguće odraditi tehničke stvari premještaja.

Čovjek sam koji ima struku, znanstveni background, stalni posao u visokom školstvu i nisam za politiku egzistencijalno vezan, ali nisam i neću pristati biti teniska loptica koju će Miroslav Škoro ili bilo tko drugi napucavati po želji. Iznad svega u politici kao i u akademskoj zajednici očekujem minimum dostojanstva i razine. Miroslavu Škori bio sam odan suradnik sve dok je on bio dio projekta u koji smo ušli za ključne promjene u društvu. Za njegovu ostavku saznao sam preko Facebooka bas kao i svi ostali.

To što smo bili suradnici ne znači da on ima pravo očekivati od nas suradnika da budemo njegovi kamikaze i sudjelujemo u rušenju nečega što smo dvije godine ZAJEDNO i ravnopravno gradili. Nije me on “uzeo” i prigrlio već sam svojim desetogodišnjim javnim radom i prepoznatljivošću pridonio da DP od početka bude jači!

Miroslav vrlo često misli da su ljudi njegove stolice i baš zato je danas tu gdje je - u ratu sam protiv čitavog vodstva DP-a!

Na njegovom bih se mjestu upitao zašto je to baš tako! Zašto mu nitko nije dao podršku iako su zastupnici potpuno neovisni i mandati im ne ovise o bilo kome. Domovinski pokret osnovan je ne zbog Miroslava Škore već s Miroslavom Škorom, a isključivo zbog hrvatskog naroda i zbog promocije određenih politika za koje vjerujemo da su boljitak hrvatskog društva.

Moralni posrtaj bivšeg predsjednika stranke neće nas spriječiti u tome da nastavimo dalje!! Čvrsto vjerujem da će i bez Miroslava Škore stranka uspjeti, izabrati novog predsjednika, novo vodstvo i da neće ovisiti nikada o jednom čovjeku. Bilo da se radi o Miroslavu Škori koji je sam odstupio bez da je nas suradnike obavijestio, Mariju Radiću, Bartulici, Peternelu ili bilo kome. Stranka služi narodu i ovisi o volji birača. S Miroslavom Škorom više ne planiram polemizirati, on je za mene završena priča i na koncu bih mu zahvalio na poduci križanja.

Vjerujem da je živjeti u skladu s kršćanskim vrednotama puno bitnije od tehnike ili nespretnosti pri križanju. Kršćanske vrednote često su mu na usnama pa bih savjetovao da ih se što češće i sam pridržava. Želim mu zdravlje, mir i sreću".