Petero mrtvih u Italiji: Venecija potopljena, na snazi je uzbuna

Val lošeg vremena koji je u nedjelju zahvatio Italiju odnio je u ponedjeljak pet života i prouzročio zatvaranje mnogih škola, a voda je u Veneciji dosegnula rekordnu razinu.

Dvije osobe su izgubile život kada se drvo srušilo na njihov automobil nedaleko od Rima a još jedna osoba je poginula na sličan način u Terracini, na obali južno od Rima.

Mladić je poginuo kada je na njega palo drvo nasred ulice u okolici Napulja, priopćile su vlasti a starija je osoba smrtno stradala od pada komada pročelja na sjeverozapadu, blizu Savone.

Venice, Italy is dealing with its worst flooding since 2012, reaching 43 inches deep in St. Mark's square, after heavy rains caused water levels to rise and forced residents and visitors to navigate through the waters. https://t.co/RFIIeHJvN5 pic.twitter.com/F2wJ2mGJ91

Velik dio Italije bio je u stanju pripravnosti zbog olujnog vjetra, jake kiše i visoke plime.

U Veneciji je "acqua alta" (visoka voda) u ranim poslijepodnevnim satima dosegnula 156 cm, razinu kada drveni mostići koji u slučaju poplave omogućuju da se hoda po suhu, više nisu sigurni.

Trgu svetog Marka nekoliko sati se nije moglo pristupiti pa su se mnogi turisti odlučili uzeti djecu na ramena i hodati kroz vodu koja im je bila preko koljena.

U nedjelju su gradske vlasti morale izmijeniti rutu maratona kojega se dio ipak trčao kroz vodu.

Ovo je šesti put u novijoj povijesti grada da je "acqua alta" premašila 150 cm: 1951. je bila 151 cm, 1979. 166 cm, 1986. 159 cm, 2008. 156 cm i u studenom 1966. rekordna 194 cm.

Even a city famous for its water can have too much of it 😱



Flooding in Venice has reached historic highs as strong storms batter much of Italy. pic.twitter.com/aSZTq8v6jh