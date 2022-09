Peteročlana obitelj Čagalj: 'Kupujemo ciljano, proslave spajamo i pazimo na popuste'

Muž i ja znamo sjesti pa gledamo, nije nam jasno kamo više odlazi novac. Krpamo budžet gdje god stignemo, maksimalno pokušavamo rastegnuti novac kroz cijeli mjesec, priča nam Darija Samardžija Čagalj (42), koja s mužem Marinom (38) te sinovima Rokom (8), Dujom (7) i Bepom (4) živi u Splitu. Otkrila nam je tajne njihova raspolaganja kućnim budžetom, što ga najviše iscrpi te kako ona i suprug, uz troje djece, ali i uz mnoge namete, uz nezaustavljiv rast cijena hrane, benzina, režija i svega ostalog, ipak uspiju izgurati mjesec a da, kako sama kaže, djeci ništa ne fali.

Darija trenutačno ne radi, prima oko 2500 kuna naknade za njegu djece s poteškoćama u razvoju. Uz to prima dječji doplatak, no cijeli iznos mjesečno ne prelazi 3000 kuna. Suprugova plaća je ono što im drži glavu iznad vode.

- On ima dobra primanja, doktor je znanosti. Mjesečno raspolažemo s natprosječnim primanjima, no s troje male djece vrlo brzo se to istopi - priča Darija.

Najveći udar na obiteljski proračun zadaju im automobili.

- Imamo dva, jednostavno nam trebaju. Najstarijeg sina moramo voziti na trening, a muž je često na putovanjima i treba mu auto za posao. Probali smo s jednim autom, ali ne ide. A kada dođu tehnički pregledi, registracije i sve uz to, vozila nam ispadnu najveći izdatak - govori.

Pri kupnji hrane Darija pazi na svaku kunu. Jedanput mjesečno obavi veliku kupnju.

- Kupim, primjerice, šalše, vrhnja za kuhanje, tjestenine, riže, sve što može stajati. Ako mi se posreći pa nađem mlijeko na akciji, onda kupim nekoliko kartona - objašnjava.

Ističe kako je lani u prosincu pakiranje 12 mlijeka po litru bilo 50-ak kuna na akciji. U lipnju je to isto pakiranje koštalo 20 kuna više.

- Prije bih za 150 kuna kupila tri ‘bakse’ mlijeka, a danas mogu jednu i pol. Često na akcijama kupujem meso pa zaledim za neki drugi put, pogotovo ako nešto može na roštilj.

- Piletinu mi djeca najviše vole, pa je najčešće i kupujem, koliko god da je poskupjela - smije se Darija.

Uz četiri muškarca u kući, na dnevnoj bazi sakupi barem pola perilice rublja. Voljela bi ga prati samo kasno navečer, kad je struja jeftinija, ali ne uspijeva baš uvijek u tome.

- Imamo tonu robe. Sušilica me spašava jer ne bih ni stigla sve osušiti dok se novo ne uprlja. Vikendom znam izvrtjeti po 4-5 mašina - kaže naša sugovornica.

Sva tri sina marljivo treniraju, Roko nogomet, a Duje i Bepo taekwondo. Članarine, oprema, vožnja najstarijeg na trening, sve to košta.

- Na opremu, tenisice i sve ostalo ode oko 5000 kn godišnje, sigurno - kaže Darija te dodaje da je obitelji svake godine najteži period od ožujka do lipnja. Naime, svih petero slavi rođendan u ta tri mjeseca.

- Uz to, gotovo svi članovi naše uže i šire obitelji imaju rođendan u tom periodu. Ove godine nismo radili ništa posebno jer smo se baš bili selili, no lani smo spojili sve dječje rođendane i tako sebi skratili muke, što organizacijski što financijski. Djeca su razumjela, bilo je na kraju super, a mi smo uspjeli uštedjeti sigurno 1500 kuna - sretno dodaje Darija.

Smatra kako bi ubuduće financijska situacija mogla biti još napetija. Boji se i najavljenih poskupljenja vrtića i škole. Vrtić je obitelj dosad plaćala 480 kuna, a ubuduće bi to moglo biti i 600 kuna.

- Nama jako pomaže i članstvo u Udruzi obitelji3plus. Učlanili smo se prije nekoliko mjeseci. Udruga obiteljima daje popust u mnogim ustanovama, a imaju i obiteljsku karticu, koja nudi mnoge popuste i ponude. Kad sam vidjela da daju popust u HEP-u, izračunali smo da nam se to jako isplati. Baš neki dan iskoristila sam popust u Školskoj knjizi jer sam dečkima morala kupiti dio opreme za školu. Često za kupnju koristim i kartice za sakupljanje bodova. Nakupi se tu fini iznos, na 600-700 kuna dobije se lijepi popust od nekih 150 kuna. Treba to koristiti - zaključuje Darija, koja ljudima savjetuje da pokušaju maksimalno pametno kupovati. Tako ona svake godine na kraju sezone kupuje stvari za iduću jer su, pokazalo joj se s godinama, cijene tad mnogo povoljnije i realnije

