Peticija: 8123 nastavnika traži ukidanje anonimnih prijava

Ne tražimo da nas se ne kontrolira, već da nas se prijavljuje za gluposti. Vi se možete ne svidjeti nekome u zbornici i on će vas prijaviti jer mu se, na primjer, ne sviđa bluza koju nosite, kazala je medijima nastavnica hrvatskog jezika Tamara Šoić ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ona je pokrenula peticiju za za ukidanje mogućnosti anonimnog prijavljivanja učitelja i nastavnika u školama, koju je potpisalo 8123 nastavnika.

S kolegama i predstavnicima sindikata Preporod u utorak je peticiju predala ministarstvu.

- Ovo nije pokrenula organizirana grupa, već nas nekoliko nastavnika i nije to bilo lako. Ipak, već i sam broj potpisnika govori o tome koliko je ovo velik problem - kazala nam je Šoić jučer, dodajući kako su naišli na dobar prijem i ugodan razgovor u ministarstvu.

- U Školi za život povećava se autonomija nastavnika, pa je za očekivati da bi ovakvih prijava bilo puno više - kazao je predsjednik Preporoda Željko Stipić koji je podržao inicijativu.

Primili su ih državna tajnica ministarstva Branka Ramljak, te pomoćnici Lidija Kralj i Vlado Prskalo. Najavili su kako će ove zahtjeve svakako uzeti u obzir pri skorim izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji koja dozvoljava anonimne prijave, te ih dati na javnu raspravu. U priopćenju su pozvali i sve druge zaposlene u obrazovanju da jave s prijedlozima za izmjene zakona.

Nastavnici koji su predali peticiju ističu kako im je drago zbog dobre reakcije u ministarstvu.

- Čini mi se da im je stalo do uspostavljanja narušenih odnosa nastavnika i ministarstva - istaknula je Tamara Šoić, dok je njezin kolega, nastavnik Ivan Plantić zaključio kako će biti dobro ako se ne ispostavi da se radi o "figi u džepu".