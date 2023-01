Petir poduplala šednju, sad ima 700.000 eura, a iskeširala je 2,9 mil. kuna za stan u Zagrebu

Marijana Petir, nezavisna saborska zastupnica koja je u Sabor ušla preko liste HDZ-a, šokirala je javnost podacima o ušteđevini. Tijekom gostovanja u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2" voditelj Aleksandar Stanković konstatirao je da ima 700.000 eura ušteđeno.

- Ja sam svoju imovinsku karticu i novu dostavila, ja to redovito dostavljam Povjerenstvu za sukob interesa, svi su podaci transparentni. Kad će oni objaviti nove kartice, pretpostavljam da su zatrpani jer je rok 31. 1., ali moja kartica je dostavljena - rekla je i dodala da je sve što ima pošteno zaradila.

Na ljeto 2020. u imovinskoj kartici imala je prijavljenu ušteđevinu od 697.774 eura (kad se zbroje iznosi ušteđevine u eurima i kunama), a 27. rujna 2021., kad su posljednji put ažurirani podaci u njenoj imovinskoj kartici, imala je 352.225 eura (također kad zbrojimo iznose štednje u eurima i kunama).

Kontaktirali smo Marijanu Petir, no nije nam odgovorila na poziv nego nam je poslala poruku da se ne može javiti na telefon. Potom smo joj poslali poruku s pitanjima o ušteđevini, no odgovor do objave teksta nismo dobili.

Stan nije u imovinskoj

Njena imovinska kartica izazvala je interes javnosti i prije. Naime, u kolovozu 2020. u imovinskoj je kartici prijavila ušteđevinu od 811.975 kuna i 590.000 eura. Od, kako je navela, nesamostalnog rada, tako je ukupno uštedjela 697.774 eura. Tad je naglasila kako ušteđevina nije samo rezultat prihoda tijekom pet godina mandata u Europskom parlamentu, u kojemu je bila zastupnica od 2013. do 2019. godine. Plaća u EU parlamentu iznosi oko 6000 eura, a uz razne dodatke mjesečni iznos može biti i znatno viši.

Prije dvije godine Petir je rekla i kako živi u kući roditelja, uz primjedbu da mnogi njezini kolege imaju nekretnine, a ona ih nema. No prema pisanju Indexa, u kolovozu 2022. kupila je stan u zagrebačkoj Ulici kneza Borne koji nije u imovinskoj kartici.

Površine je 77.56 kvadrata te ima i garažu. Plaćen je 2,9 milijuna kuna.

