Ovo nije predstava za javnost, ustvrdio je u subotu u Petrinji ministar branitelja i voditelj Stožera civilne zaštite za saniranje posljedica potresa Tomo Medved, najavljujući drugu fazu raščišćavanja grada, odnosno uklanjanje objekata koji su u potresu toliko oštećeni da su opasni. U tome gradu crvenu je naljepnicu dobilo oko 3000 objekata, no neće svi biti rušeni.

Za subotu je bilo predviđeno rušenje stare vojarne i robne kuće "Petrinjka" u središtu grada. U Petrinju su stigli i premijer Andrej Plenković, koji je u društvu gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića, Tome Medveda i drugih dužnosnika obišao za rušenje predviđene zgrade. Kako se vidi i u našoj videosnimci, tijekom njihova obilaska stare robne kuće, bageri su radili.

POGLEDAJTE VIDEO: Bageri u Petrinji

No čim je delegacija otišla, bageri su zaustavljeni, u što su se uvjerili i naši fotoreporteri. Okupljeni građani odmah su počeli negodovati, no inženjeri zaduženi za rušenje pojasnili su im kako na zgradi stare robne kuće nisu isključene voda i struja, te da se ne može rušiti dok se to ne učini.

- Vidio sam početak nečega što se ostvaraje na način kako stvoriti od današnjeg dana pa nadalje kontinuitet rušenja, ali ne samo rušenja nego i građenja. Danas smo obišli početak rušenja vojarne i Petrinjke.

Znamo da je vikend i očekujem u ponedjeljak ujutro mehanizaciju koja će isto napasti ovu Petrinjku i ruševine u gradu Petrinji kao što isto tako će se graditi na Sajmištu. U našem akcijskom planu u svim aktivnostima je da istovremeno rušimo i gradimo - komentirao je Dumbović za RTL Danas pitanje što misli o tome da su pola sata nakon odlaska delegacije bageri ugašeni.

'Stručnjaci rade po usporenoj proceduri'

Dakle, ako bude onako kako je kazao gradonačelnik, rušenje se nastavlja u ponedjeljak, iako su Petrinjci skeptični. Kako kažu, mjesec dana od potresa, osim početnog raščišćavanja, ne događa se više ništa u gradu.

A premijer Plenković i u subotu je oporbi uputio kritiku zbog napuštanja sjednice Sabora u petak. Zbog toga nije izglasan ni Zakon o obnovi Petrinje, a stručnjaci na terenu koriste sporiju proceduru, kazao je. Ponovio je kako je odlazak oporbe sa sjednice bio nemoralan čin. Šef SDP-a Peđa Grbin odgovorio mu je kako je za to odgovoran HDZ, Plenković i Jandroković, koji je skinuo oporbeni prijedlog s dnevnog reda sjednice.

- Nikakvog problema ne bi bilo, no oni su odlučili pokazati mišiće, pa na kraju za to nije bilo kvoruma. Odgovornost je na njima. To je njihova samovolja i tiranija većine - poručio je čelnik inicijative Možemo! Tomislav Tomašević.