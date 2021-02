Saborska oporba u četvrtak je pozdravila ublažavanje epidemioloških mjera, međutim smatraju kako to nije dovoljno i da se građane ne tretira jednako, a osudili su izjavu premijera Andreja Plenkovića da je popuštanje mjera nagrada građanima.

SDP-ov Arsen Bauk smatra da kod donošenja mjera nema jasnih kriterija, no dobro je da se kafićima otvara mogućnost prodaje kave jer, ironizirao je, ako se kava mora kupovati u pekarni, onda je logično da se rektor cijepi kod zubara.

Bauk: Što je dopušteno Jupiteru nije dopušteno volovima

- Nejasno je zašto se otvaraju kladionice i kockarnice, a ne otvaraju se drugi ugostiteljski objekti, ali valjda je Vladu vodila misao da tko se hoće kockati za novac onda se može kockati i sa svojim zdravljem - ustvrdio je Bauk u izjavi novinarima.

Mislimo da nema dovoljno Vladinih planova kako će se ublažiti financijske posljedice krize, još je jednom pozivamo da uvede moratorij na ovrhe, apelirao je.

Kritizirao je okupljanje više od 25 osoba pred zagrebačkom katedralom na Stepinčevo, u čemu je sudjelovala i ravnateljica Infektivne klinike Alemka Markotić.

- Unatoč ograničenjima okupljanja, čelni ljudi Nacionalnog stožera aktivno sudjeluju u tim okupljanjima. To je poruka koja zbunjuje građane jer 'što je dopušteno Jupiteru nije dopušteno volovima', a nisam siguran da bi se građani voljeli osjećati kao volovi - kaže Bauk.

Također ne smatra kako je popuštanje mjera 'nagrada građanima', kao što kaže premijer, nego je situacija sada nešto bolja pa se to može dopustiti.

- Neprihvatljivo je da je za dobro stanje zaslužna Vlada, a kada je loše krivi su neodgovorni građani, koje se naziva bioteroristima - poručio je Bauk.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta pita zašto se ranije nije omogućilo ugostiteljima da rade "coffee to go" nego tek sada, nakon velikog pritiska javnosti.

- Nismo vidjeli jasne pokazatelje da lockdown donosi rezultate, što vidimo u mnogim zemljama. Ovo do sada ličilo je više na improvizaciju, kao da hrvatska Vlada nema rješenja nego imitira što druge zemlje rade - ocijenio je dodavši kako ugostitelji neće biti sretni samo s mogućnošću prodaje "coffee to go".

Bartulica: Objašnjenje o Borasovu cijepljenju je tragikomično

- Ako je rješenje masovno cijepljenje, treba reći da je Vlada zakazala jer je imala previše povjerenja u europski klan. Vidimo da ništa ne ide po rasporedu, kasni se, čitamo da su gužve ispred ruskog veleposlanstva i da druge zemlje već naručuju cjepivo iz Rusije. Postavlja se pitanje što će hrvatska Vlada učiniti, previše je tu ad hoc rješenja i improvizacije - kazao je Bartulica.

Komentirajući cijepljenje rektora Damira Borasa preko veze poručio je kako je objašnjenje iz KBC-a Zagreb zašto se Boras cijepio preko reda tragikomično.

- Za ono što se dogodilo u KBC-u netko treba odgovarati, nije čudno što u Hrvatskoj trenutno vlada veliki cinizam - ustvrdio je.

Osvrnuvši se na izjavu premijera Andreja Plenkovića da treba nagraditi građane Bartulica je rekao kako je 'njegov način komuniciranja s visoka, u kojem najavljuje da će nas nagraditi ili kazniti, ispod svake razine'.

Predsjednik Mosta Božo Petrov pozdravlja popuštanje mjera, ali smatra kako je to malo i nije pravedno, jer su trgovački centri puni, a kafićima i ugostiteljskim objektima se omogućava kava za van, što je manje od pet posto njihove zarade.

Nije mu jasno zašto se otvaraju kladionice i kasina, a ne i ugostiteljski objekti.

- Legitimno je pitanje za predsjednika Vlade tko ga je pritisnuo da otvori kladionice i kasina, a za ugostiteljske objekte nema mjesta - zanima Petrova.

Osim toga, dodao je Petrov, ljudi koji donose mjere sami ih ne poštuju, a prigovaraju drugima da trebaju biti odgovorni.

- Mjere se moraju popustiti, zamolio bih vladajuće neka siđu među ljude i vide da je danas u Hrvatskoj puno više onih koji su gladni. Ako misle da je sve bajno i krasno onda je pitanje čemu barikade već mjesecima na Trgu Sv. Marka - ustvrdio je Petrov.

Kada je riječ o cijepljenju preko reda rektora Borasa Petrov kaže da, na žalost, ljudi koji bi trebali biti primjer drugima zapravo to nisu. Ističe da se prvo se trebaju cijepiti ugrožene skupine.

Matula: Zašto nisu dozvoljeni i sajmovi na otvorenom

Vilim Matula iz Zeleno-lijevog bloka podržava popuštanje mjera ali smatra da je to iznuđeno s obzirom na nepravednost i nelogičnost prijašnjih mjera.

- Ovo je bilo za očekivati, ali nije jasno zbog čega nisu dozvoljeni i sajmovi koji rade na otvorenom - rekao je.

Matula je svjestan da je potreban oprez kod popuštanja mjera kako bi mogući treći val koronavirusa bio što blaži, pa trenutno nije realno da se kafići potpuno otvore.

- Puno je realnije očekivati da im se pomogne da izdrže još mjesec, mjesec i pol, kada će biti moguće otvoriti terase - kaže Matula.

Marin Lerotić iz IDS-a pozdravlja popuštanje mjera ističući kako IDS zagovara regionalni pristup, uz dijalog lokalnog s Nacionalnim stožerom i poštivanje struke, kako bi se županijama koje imaju dobre rezultate omogućilo jače popuštanje mjera.

Marijana Puljak iz Centra ustvrdila je da smo konačno dobili razumne mjere, koje su zagovorali i prosvjednici na nedavnom prosvjedu Glasa poduzetnika.

Od Stožera tražimo da na isti način tretira sve građane jer smo vidjeli da se unatoč ograničenjima od 25 ljudi na sprovodu Miroslava Tuđmana okupilo njih više stotina, kao i mise na kojima se krše mjere, a nitko nije reagirao, upozorila je Puljak.