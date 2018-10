Petrov o pritiscima: Prvo vas zovu, pa savjetuju, pa prijete

Sama afera SMS je na kraju pokazala da su ključne institucije, njihova autonomija, profesionalnost dovedene u pitanje. Kada postoje jake indicije da je vrh politike koristio uprave te institucije u svoje osobne interese ili razračunavanje s političkim protivnicima je katastrofalno. Ne znam što je gore za građane, da prihvate da je to normalno ili da tjednima slušaju kako je možda elitni političar bio vezan s elitnom prostitucijom, a oni doma brinu kako preživjeti od prvoga do prvoga, rekao je Božo Petrov u Intervjuu tjedna N1 televizije.

O Milijanu Brkiću je rekao da je to jedna afera u nizu HDZ-ovih koju moraju riješiti sami između sebe i da ih moli da to učine što prije. Dodao je i kako su podržali SDP-ovu inicijativu za pokretanjem Povjerenstva za aferu SMS da se otkrije kako ove institucije funkcioniraju, kako sustav funkcionira, gdje su mu slabosti, rizici, kako to unaprijediti, kako da to bude transparentno.

- Ako apsolutno svi vidimo da se probijaju istrage, da prostitutke znaju u trenutku kada su nadzirane, a da ne govorimo o nekim visokopozicioniranim političkim akterima, zašto nam ne treba Povjerenstvo? Zašto ne smijemo znati funkcionira li sustav dobro? - komentirao je nužnost Povjerenstva i rekao da može samo apelirat na moral kod vladajućih.

Govoreći o pritiscima iz HDZ-a da kontroliraju MUP i pravosuđe, rekao je kako su im argumenti bili dobro poznavanje sustava i ostalo.

- Meni je to bilo nebitno nisam se obazirao, rekao sam Most ne pristaje. Bilo je pritisaka. Je li bilo pritisaka na nas kad se radilo o gospodarenju otpada? Bilo je, čak i većih. Je li bilo pritisaka na nas kada smo razotkrivala druge afere, bilo je. Ima li danas pritisaka na nas kada otvaramo različite teme, ima ih - rekao je i dodao da ti pritisci izgledaju kao na svakom poslu.

- Prvo vas zovnu, pa će vas savjetovati, pa će vam prijetiti, pa će ovako, pa onako - kaže Petrov koji dodaje da nije doživio samo prijetnje i da su ga pokušali tri, četiri puta pepeljarom pogoditi u sljepoočnicu prije tri, četiri godine.