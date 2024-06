Petrov o uskrati 200.000 eura Mostu za izbornu promidžbu: Ova stvar je krajnje neobična...

Državno izborno povjerenstvo je uskratilo isplatu oko 1,3 milijuna eura SDP-u, Domovinskom pokretu, Mostu, SDSS-u i koaliciji Fokusa i Republike zbog neurednih izvješća o financiranju kampanje za parlamentarne izbore. Neki su napravili manje greške poput neprijavljivanja troškova oglasa, pa su primjerice iz SDP-a i Domovinskog pokreta poručili da će sve biti ispravljeno kako bi novac ipak dobili. Međutim, najozbiljnije propuste ima Most, odnosno njihova zajednička lista sa Suverenistima. .

Njima je obustavljena isplata više od 200.000 eura. DIP je nadzorom utvrdio Most prijavio trošak kampanje od 612.865 eura, a da je primio nešto više od 461.000 eura. DIP je utvrdio da nisu prikazali čak 37.450 eura vlastitih primitaka, odnosno ono što je Most potrošio u kampanji. Nisu prijavili 30.667 eura koje je njihov zastupnik Marin Miletić skupio od donacija do kraja 2023. godine iako im je DIP dao uputu kako da to učine. DIP je utvrdio da nisu prikazali i više od 29.000 eura za 36 različitih troškova koje je Most financirao, od putnih naloga, pa do tiskarskih usluga. Prikazao je u dva oglasa manji trošak nego je zaista plaćen, a za 32 usluge su prikazali viši trošak u ukupnom iznosu od 26.768 eura. Most će morati sve to uredno knjižiti ako želi novac.

Čelnik Mosta Božo Petrov kojeg smo pitali za komentar nije se osvrnuo na više prikazane troškove, nego na utvrđenu nepravilnost s donacijama. U pisanom odgovoru nam je odgovorio da su inače sve uredno vodili, ali...

- Most je za svrhu redovnog političkog djelovanja dobio više od 800 pojedinačnih donacija građana i poslovnih subjekata tijekom 2023. godine. Cjelokupnu dokumentaciju koja uključuje izjave donatora o nepostojanju poreznog duga, potvrde Mosta o primitku donacija prema donatorima te dokaze da je ta potvrda poslana donatorima, svaka je stranka pa tako i Most dužna dostaviti Državnoj reviziji. Isto tako svi podaci o primitku donacija upisani su u digitalni sustav za financijske izvještaje Državnog izbornog povjerenstva i iz njega su generirane potvrde o donaciji.

Dakle, nakon što je cjelokupna dokumentacija za svaku pa i najmanju pojedinačnu donaciju već dostavljena Državnoj reviziji jer se je radilo o donacijama za redovno političko djelovanje, Državno izborno povjerenstvo donijelo je u četvrtak 27.6. u popodnevnim satima odluku kako se ne radi samo o redovnom političkom djelovanju nego i o izbornoj promidžbi. Iz tog razloga DIP sada zahtjeva istu tu dokumentaciju koja se dostavlja u tiskanom obliku, poredanu po kronološkom redoslijedu uplata i u svrhu pravdanja financiranja izborne promidžbe.

S obzirom na to da se radi o otprilike dvije tisuće stranica dokaznog materijala potrebno je određeno vrijeme da se ista pripremi i dostavi u obliku u kojem DIP to zahtjeva.

Moramo primijetiti kako je krajnje neobično da u vrijeme zelene tranzicije i posvemašnje digitalizacije državna tijela zahtijevaju tako opsežni materijal u tiskanom umjesto u digitalnom obliku. Usprkos tome, Mosta će sve tražene dokumente poslati u najkraćem mogućem roku - poručio je za 24sata Petrov.