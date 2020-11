Petrov: Podržat ćemo prijedlog za opozivom ministra Ćorića

<p>Predsjednik Mosta Božo Petrov rekao je u četvrtak da će njegova stranka podržati prijedlog za opoziv ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića jer postoji niz inkriminirajućih stvari koje su se dogodila dok je Ćorić ministar.</p><p>"Podržavamo opoziv ministra Ćorića jer sve ono što je navedeno u zahtjevu za opoziv - stoji. Postoji niz inkriminirajućih stvari koje su se dogodila dok je Ćorić ministar", rekao je Petrov novinarima u Hrvatskom saboru. Dodao je i kako ima i još dodatnih stvari vezanih uz Ćorića na koje će sutra upozoriti i njihov saborski zastupnik Marin Miletić. Smatra kako ima sasvim dovoljno razloga zašto Čorić više ne bi mogao biti ministar.</p><p>Vezano uz mogući zahtjev za opozivom ministra zdravstva Vilija Beroša, Petrov je rekao da oni koji su kasno dobili mogućnost da opravdaju svoje sposobnosti, poput Beroša, dokažu da su sposobni. "Neka on pokaže što se može. Neka pokaže i premijer Andrej Plenković opravdanje za sve ono što su obećavali", poručio je.</p><p>Navevši kako razumije da je u krizi vezanoj uz pandemiju koronavirusa zdravstveni sustav pod većim opterećenjem, smatra i da se u teškim trenucima može promijeniti i odnos kakav smo imali prema ranjivim skupinama, smanjiti troškove za lijekove i sl. </p><p>Napominjući da će imati prijedloge za novu poreznu reformu kako je učiniti još efikasnijom, Petrov je rekao da se pozornost najviše treba obratiti da oni sa najmanjim i srednjim primanjima na kraju dobiju više i žive bolje. "Oni su bili zapostavljeni u svim krugovima reforme. Njima treba najviše pomoći", poručio je.</p><p>Smatra da bi se obiteljima sa srednjim i nižim primanjima najbolje pomoglo kada bio se dao fiksni novčani iznos po broju djece koje imaju, a time bi se popravila i demografska situacija u zemlji. Taj iznos bi za obitelji sa troje djece iznosio između 1500 do 2000 kuna, dodao je.</p><p>Petrov je kazao i da bi ta sredstva pronašao u proračunu jer se među 30 milijardi kuna više u proračunu mogu naći i sredstva za to. Upozorio je i na mala sredstva koja naša zemlja povlači iz fondova EU navevši i primjer da su Hrvatske vode iz njih trebali povući sedam milijardi kuna u sedam godina, a povukle su samo pet posto od tog iznosa.</p>