SDP pokreće opoziv ministra Ćorića: 'Zbog niza afera on više ne može obnašati tu dužnost'

Ako je po ičemu vlada Andreja Plenkovića dosljedna, onda je dosljedna po sudjelovanju njegovih ministara, poglavito ministra Ćorića, u korupcijskim aferama, poručuje SDP-ova Mirela Ahmetović

<p>Ministar Ćorić teško je narušio svoju vjerodostojnost i više nije primjereno da obnaša dužnost ministra zbog njegove uključenosti u niz koruptivnih afera, poručuje SDP-ova <strong>Mirela Ahmetović. </strong></p><p>A upravo zbog niza afera, SDP-ovci protiv ministra gospodarstva <strong>Tomislava Ćorića </strong>pokreće opoziv. Potpisa, ističe predsjednik SDP-a, <strong>Peđa Grbin</strong>, imaju dovoljno, ali skupljaju ih još, a opoziv će u saborsku proceduru uputiti u petak.</p><p>- Tu je afera vjetroelektrane, gdje je izostankom volje ministra da se za taj projekt izradi studija utjecaja na okoliš omogućen razvoj projekta, koji je opterećen teškim višemilijunskim pogodovanjima. On je i i taj koji je sjedio u Slovenskoj ulici u Klubu i privatno se družio s danas glavnim osumnjičenikom afere Janaf, a neposredno uz to je bio zadužen za imenovanje tog istog osumnjičenika na mjesto predsjednika Uprave te iste tvrtke. On je u javnosti poznat i kao glavni promotor mađarske energetske politike pa je tako kroz hrvatsku tvrtku INA-u omogućio i predaju hrvatskih energetskih resursa u Mađarsku kako bi se omogućio rad mađarskih rafinerija, dok su se istodobno dijelili otkazi u hrvatskim. Tu je i projekt LNG terminal u Omišlju, za koju je također kao ministar energetike bio zadužen, a postoje osnovane sumnje da su angažirane tvrtke koje su pod vrlo opsežnim radnjama u nekim drugim zemljama zbog korupcije. Za tu ćemo korupcijsku aferu morati pričekati, ali vjerujte da ćemo ju dočekati - nabrojala je niz krimena Ahmetović zbog čega smatraju da Ćorić iz Vlade mora otići. </p><p>Ćorić je u novom mandatu HDZ-ove vlade preuzeo drugo ministarstvo. Iz Ministarstva energetike prešao je na čelo Ministarstva gospodarstva, što Ahmetović vidi kao činjenicu da Andreja Plenkovića te sve afere ni malo ne diraju.</p><p>- Podsjetit ću i da je ministar Ćorić nagrađen za svoj rad u proteklom mandatu na način da je dobio daleko veće ministarstvo i ovlasti. Ako je po ičemu vlada Andreja Plenkovića dosljedna, onda je dosljedna po sudjelovanju njegovih ministara, poglavito ministra Ćorića, u korupcijskim aferama - poručila je. </p><p>Inicijativu su potpisali i ostali oporbeni zastupnici, dodao je Grbin, a poziva da joj se priključe i zastupnici parlamentarne većine.</p><p>- Mi smo otvoreni za svakoga tko smatra da bi se ministri trebali voditi javnim, a ne privatnim interesima. Ako zastupnici većine smatraju da je ponašanje ministra Ćorića u redu, oni je neće podržati, a ukoliko smatraju da napokon u Hrvatskoj trebamo reći ne korupciji, pogodovanju i zaštiti privatnih interesa, onda će nam pomoći u tome da se Hrvatska očisti od ljudi poput ministra Ćorića - poručio je. </p><p>Na pitanje zašto pokreću ovu inicijativu kad znaju da ona neće rezultirati smjenom ministra, obzirom da oporba za to nema dovoljno ruku, Grbin je istaknuo kako su toga svjesni, ali da im se na ovaj način barem otvara mogućnost da se u Saboru o svim tim aferama barem razgovara. </p><p>- Želimo da se o ovoj aferi raspravlja. Pošto vladajući već ne žele podržati osnivanje Istražnog povjerenstva, da makar na ovaj način govorimo o pojavama koje se događaju u društvu - rekao je Grbin. </p><p>Najavio je kako će pomno pratiti i rad ministra zdravstva <strong>Vilija Beroša</strong> te po potrebi reagirati na isti način i pokrenuti i njegov opoziv. </p><p>- Zdravstveni sustav se nalazi u jako teškom stanju, ministar je jučer napokon priznao da nam prijeti tsunami bolesnika, imamo situaciju da u bolnicama nestaje struje, da se ne pale agregati, moramo, nažalost, bolesnike smještati u improvizirane šatore i privremene bolnice, a istovremeno prijeti nestašica lijekova zbog dugova veledrogerijama. Naravno da je za to odgovoran onaj tko je na čelu, a to je Beroš. Pripremamo interpelaciju u kojoj ćemo pokušati otvoriti raspravu o zdravstvenom sustavu u cjelini. Ako se ovakve greške budu ponavljale, onda ćemo morati razmišljati i o njegovu opozivu - rekao je. </p><p>Na opasku novinara da je u tom istom klubu u Slovenskoj ulici s Draganom Kovačević sjedio i predsjednik Republike, ujedno i njihov bivši šef, <strong>Zoran Milanović</strong>, Ahmetović poručuje da Milanović i Ćorić nisu isto.</p><p>- Zoran Milanović ne imenuje Dragana Kovačevića na čelo tvrtke Janaf za razliku od ministra Ćorića. Svatko bira svoje prijatelje i s kim će se družiti, ja se osobno ne bih družila s Kovačevićem nigdje pa ni u Klubu, kao niti s Ćorićem, ali niti s onim tko je meni nadređen i tko me sutra treba imenovati u neko tijelo ili obrnuto - poručila je.</p><p> </p>