Petrov tvrdi: Odbijanje tužitelja u slučaju projekta Golf Srđ je pobjeda građana, a ne politike

Predsjednik Mosta Božo Petrov poručio je u petak da je pobjeda svih građana, a ne politike to što je Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova odbio tužbu Aarona Frenkela protiv Hrvatske radi isplate naknade štete od 225,1 milijun eura za nerealizirani projekt Golf Srđ. "A oni koji sada slavodobitno klikću, nisu bili na toj strani, već na strani investitora koji bi svojim projektom devastirao Srđ", poručio je Petrov, koji je kandidat za dubrovačko-neretvanskog župana. Petrov ističe da su na sve to kao Most upozoravali godinama, borili se protiv tog štetnog projekta, na nizu županijskih sjednica tražili smanjenje obuhvata projekta, tražili da se Stjepanu Mesiću ukine status počasnog građanina županije, zbog toga što se pojavljivao kao svjedok protiv interesa županije. "Iako nisu napravili niti jednu stvar koju smo tražili, ipak je na kraju pravda pobijedila", ustvrdio je Petrov.

Zbog toga je, kaže to pobjeda građana, a ne politike, a da je bilo do politike vladajućih, boji se da bi na Srđu bilo sve što su tadašnji investitori poželjeli, bez obzira na interese građana.

Petrov navodi da mu je drago i što je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković promijenio mišljenje oko tog projekta, budući da je, kao navodi, bio njegov zagovornik.

"Nadam se da se sličan projekt i slični investitori neće ponovo pojaviti u nekom novom ruhu, da ćemo svi učiti iz povijesti i da se građani neće opet morati boriti sami da bi sačuvali svoj grad i identitet", poručio je Petrov.

Državno odvjetništvo objavilo je u četvrtak da je Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova sa sjedištem u Washingtonu odbio tužitelja Aarona Frenkela protiv Hrvatske, radi isplate naknade štete za nerealizirani projekt Golf Srđ.

Gradonačelnik Dubrovnik izjavio je da su time završile sve prijetnje za Grad Dubrovnik i Republiku Hrvatsku u tom slučaju.

"Ovo je velika pobjeda Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske, a veliki poraz Aarona Frenkela i svih onih koji su nas godinama strašili kako će građani cijele države platiti iznos odštete", rekao je Franković u četvrtak u Dubrovniku.

Srđ je naš i Zelena akcija poručili su u petak da su aktivisti zaslužni za zaustavljanje otimačine dubrovačkih resursa u svrhu gradnje golf terena i apartmanizacije, navodeći da je gradonačelnik Franković glasno promicao je projekt.