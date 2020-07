Ho\u0107e li se Most prikloniti nekome nakon izbora?

<p>Čelnik Mosta, Božo Petrov, gostovao je u studiju 24sata. S Borisom Rašetom razgovarao je o izbornim aktualnostima, ali i o šansama Mosta na izborima u nedjelju te o tome koliko mandata očekuju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p><strong>Hoće li se Most prikloniti nekome nakon izbora?</strong></p><p>- Imat ćemo dvije stranke, HDZ i SDP, na njima je odgovornost. Oni su nas doveli u ovakvo stanje, trebali bi počistiti nered koji su napravili.</p><p><strong>Milanović je najavio da će napraviti sve da dođe do stabilne vlade.</strong></p><p>- Oni će probati sve kako bi ostali na vlasti, takvo ponašanje pokazuju 20 godina. Zaboravili su obećanja koja su dali građanima. Neka se pobrinu skupa s HDZ-om i neka počiste nered.</p><p><strong>Kakva će biti agenda Mosta u Saboru?</strong></p><p>Obračun s korupcijom. Treba poboljšati gospodarsku klimu, pravosuđe, javnu upravu… Moramo se zauzeti za čišći okoliš, obrazovanje treba biti kvalitetnije…</p><p><strong>Ali ne možete to ako niste u vlasti?</strong></p><p>Pa probali smo pa su nas zaštopali. Kad s ljudima probate i ne ide, onda više ne možeš opet pokušavati. Ne možete glasati 20 godina za iste i očekivati drukčiji rezultat. Ako ulazite u vlast morate biti u mogućnosti mijenjati stvari, u Vladi ne smije biti žetončića koji će samo dizati ruke. Jedini smo koji smo dva puta odlazili iz vlasti kad smo vidjeli da ne ide.</p><p><strong>Sa koliko mandata računate?</strong></p><p>Prije mjesec dana su nam rekli maksimalno jedan, onda odjednom dolazimo do osam. Zanimljive su ankete.</p><p><strong>Uzet ćete malo HDZ-u, malo Škori?</strong></p><p>- Ne zanima me kome ću sve uzeti.</p><p><strong>Što vam je ono jutro rekla Kolinda?</strong></p><p>Nije mi rekla ništa.</p><p><strong>Zašto ste onako odjurili?</strong></p><p>Nisam odjurio. Došao sam joj reći da nećemo ići sa SDP-om.</p><p><strong>Kajete li se zbog tadašnjih dogovora s HDZ-om?</strong></p><p>Pa neke stvari bih napravio drukčije... Ne bi ih napravio isto.</p><p><strong>O Andreju Plenkoviću...</strong></p><p>Cijela Hrvatska je taoc jednog čovjeka, jer ako on ne bude premijer mi nećemo vidjeti novac iz Europske unije, takva poruka nam se šalje. Da će on najlaške doći do tog novca. Pa da li nama Europska unija određivati tko će nam biti premijer. Ja u takvoj tvorevini ne želim biti.</p><p><strong>HDZ i SDP:</strong></p><p>Mnogima je ucijepljeno u glavu da su samo te dvije stranke u državi. Pozivam građane da ocjenjuju političare po onome što su napravili, a ne što su obećali. Program vjerodostojno je imao najavu da će biti elelktroničko glasovanje. Prošle su četiri godine, toga nema. Ne samo da nema, nego su odbacili sve naše prijedlog o izbornom zakonu koji je sadržavao i elektroničko glasovanje. I sad će opet reći da su to spremni napraviti.</p><p><strong>Zašto niste išli sa Škorom, imali bi dovoljno mandata za razne uvjete…</strong></p><p>Naš cilj je uvesti nekompromitirane ljude u Sabor. Raspudića, Selak, Miletić…</p><p><strong>Zašto su tako ideološki?</strong></p><p>Postoji set društvenih i moralnih vrijednosti. Mene ne zanima tko će podržati moje vrijednosti niti ću ih ikome pokušati nametnuti.</p><p><strong>Prepoznati ste isključivo kao ideološka stranka…</strong></p><p>To nam se stalno nameće. Od početka nam pokušavaju prišiti razne etikete, da smo katolibani… Mi samo želimo promijeniti stvari u Hrvatskoj.</p><p><strong>Koliko će trajati pregovori oko sastavljanja Vlade?</strong></p><p>Ne znam.</p><p><strong>O Zoranu Milanoviću…</strong></p><p>Neka ispuni svoj zadatak, a ne da govori da ne zna hoće li izaći na izbore i daje vjetar u leđa HDZ-u.</p><p><strong>O moratorijima na kredite za građane…</strong></p><p>Mi smo tražili od Vlade da odredi moratorij na kredite. Nisu htjeli.</p><p><strong>Baš nisu htjeli?</strong></p><p>Ne, nisu htjeli, rekli su da će građani sami riješiti moratorije.</p><p><strong>O ukidanju županija…</strong></p><p>One ovako nemaju smisla. Što one rade?</p><p><strong>O Gospodarskoj komori…</strong></p><p>Zašto bi poduzetnici trebali plaćati obveznu članarinu?</p>