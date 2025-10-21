Obavijesti

PICULA O SRBIJI

Picula: Nema slobode medija u Srbiji. Vlast gura svoj narativ

Piše Filip Sulimanec,
Picula: Nema slobode medija u Srbiji. Vlast gura svoj narativ
Moguće je promijeniti državno vodstvo, ali treba se precizno odrediti plan i program, rekao je izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju

Europski parlament (EP) usvojio je rezoluciju o rastućoj polarizaciji i represiji u Srbiji, gotovo godinu dana nakon urušavanja nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 16 ljudi. Urušavanje je izazvalo neviđene prosvjede diljem zemlje.

Izgleda, da su u Strasbourgu odlučili da je dosta ambivalentnog odnosa prema Beogradu, te da je prošlo vrijeme Vučića i njegovog sjedenja na više stolica. 

Nedavno je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bila u Beogradu i komentirala slobodu medija, o čemu se upravo raspravlja u Strasbourgu.

 - Sloboda medija u Srbiji ne odskače puno od ostalih nesloboda u Srbiji. To što se tamo događa jest rezultat stanja unazad nekoliko godina i to je tužna realnost zemlje koja kuca na vrata EU-a. Ona stagnira u svakom pogledu i četiri godine nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje. U nekim slučajevima i nazaduje, kao u poštivanju različitih prava, ne samo onog o točnom informiranju javnosti - rekao je Picula za N1 pa naveo da država sponzorira medije i gura svoj narativ. Naglasio je da Srbija mora iznutra pronaći politiku koja će je približiti, a ne udaljiti od EU-a.

 - Tamo se ipak nešto promijenilo jer svjedoci smo jedne izrazite dinamike. Građani posljednjih godinu dana izlaze na ulicu i organizirano je oko 10.700 skupova i prosvjeda protiv vlasti, koja ne može ignorirati sve te zahtjeve. Ali, bilo je više od tisuću uhićenja i svjedočili smo oko 400 nasilnih incidenata. Govoriti danas o tome što će biti sutra je jako teško, pitanje je tko će imati više pristalica, oni koji su doveli zemlju u ovo stanje ili oni koji nude alternativu - kazao je Picula pa komentirao tu alternativu:

 - Pitanje je i kakva će ona biti. Moguće je promijeniti državno vodstvo, ali treba se precizno odrediti plan i program - rekao je izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.

