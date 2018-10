Pijan odvezao djevojku u smrt: Vozač dobio 5 godina zatvora!

Pet godina zatvora dobio je Ivan Ljušanin (20) iz Vuke koji je u noći 2. prosinca 2017. godine u smrt odvezao djevojku i suputnicu Marinelu Trupeljak (20) iz Vuke i životno ugrozio Damira Džambića (32) također putnika u vozilu.

Imao je 1,79 promila alkohola u krvi i vozio je bez vozačke dozvole kada je sjeo za upravljač BMW-a i na cesti prema Kuševcu sa 150 kilometara na sat izletio sa prometnice i zabio se betonsko postolje šahta. Auto je potom odbačen u zrak, udario je u rub betonskog mosta ispred kuće, a potom i u stablo, te se zaustavio u kanalu.

Za one koji su prvi priskočili u pomoć ozlijeđenima bilo je pravo čudo što je u automobilu bilo tko živ. Marinela i Damir imali su iznimno teške ozlijede. Djevojka je idućeg dana preminula u bolnici. Damir se izvukao. Ljušanin je po dolasku policije bio na stražnjem sjedalu automobila i govorio je kako on nije vozio automobil.

Policija je na temelju toga započela istragu no, ubrzo se ispostavilo da je to laž. Na sudu je izrekao još jednu laž; da prije ove nesreće nikada prije nije imao nesreću niti vozio automobil no, svjedoci su i to demantirali. Iako nije imao položeni vozački ispit, Ljušanin je često vozio automobil i samo par mjeseci prije ove nesreće skrivio je još jednu.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Upitan zašto je pijan sjeo za upravljač automobila i još k tome povezao dvoje ljudi, Ljušanin je rekao kako se ne sjeća da je vozio, ni da je skrivio nesreću, te da se nakon naručene druge boce votke ne sjeća zapravo ničega. Sve to posebno mu je zamjerila sutkinja Općinskog suda u Osijeku Zdenka Leko koja je istaknula kako se Ljušaninu trebalo suditi prema Zakonu o sudovima za mladež no za počinjeno kazneno djelo dobio je kaznu kakva se dodjeljuje odraslim osobama.

Razlog za to je njegovo višestruko nepoštivanje društvenih normi, pravila i zakona koje vrijede za svakoga čime pokazuje svoju drskost naspram istih. Sutkinja je zbog toga indirektno pokudila i njegove roditelje koji su šutke slušali presudu i obrazloženje sjedeći u sudnici.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Na izricanje presude stigli su i roditelji preminule Marinele Trupeljak no, ogorčena majka nije mogla sjediti u sudnici i gledati Ljušanina. U trenutku kada je sutkinja izrekla kaznu od pet godina Ljušanin nije pokazao nikakvu emociju, samo je tupo gledao ispred sebe.