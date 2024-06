Pijan pucao u DVD-u i pokušao ubiti troje ljudi, ali zaglavio mu metak: Dobio 17 godina zatvora

Na Županijskom sudu u Osijeku okončano je suđenje Leonardu Opančaru (65) iz Šaga nedaleko Valpova koji je u ožujku protekle godine u prostorijama DVD Šag hicima iz pištolja upucao policajca Dominika Zemljaka, a potom pokušao ubiti i Valentinu Škorvaga te Gorana Špoljarića. U tome nije uspio jer se zaglavio metak u cijevi pištolja. Iako je cijelo vrijeme govorio kako nije kriv za sve što mu se stavlja na teret te da mu sve podmeće policija, Opančaru je sud nepravomoćno izrekao 17 godina zatvora.

Suđenje Opančaru započelo je u travnju ove godine i tijekom niza rasprava saslušani su oštećenici, kao i neki mještani Šaga koji su toga dana čuli ispaljene hice i svjedočili o tome kako je Opančar često pravilo izgrede po selu, maltretirao ljude, prijetio im, prijetio oružjem, a zbog čega je u više navrata bio i privođen te suđen. Također je tijekom suđenja potvrđeno kako Opančar dugo godina ima problema s alkoholom, ali i psihičke probleme zbog kojih nije imao uredan život, nije imao posao i živio je od socijalne pomoći.

Pištolj kojime je pucao prema troje sumještana imao je od ranije i radi se o starom pištolju marke Tokarev 33 iz 1941. godine. Optužnicom ga se teretilo za tri teška ubojstva u pokušaju jer je cijev pištolja uperio u troje oštećenika, iako je hitac ispalio samo u Zemljaka zadavši mu prostrjelnu ozljedu podlaktice jer je instinktivno podigao ruku kako bi se zaštitio od blisko ispaljenog hica obzirom da se Opančar od njega nalazio na manje od metra. Ispaljeni metak ga je okrznuo i u dijelu prsišta ispod pazuha. Odmah potom pištolj je okrenuo prema Špoljariću, također u predjelu prsa, stišćući obarač, a potom je ciljao u glavu prestravljenoj Škorvagi. Niti jednom više pištolj nije opalio što je dalo vremena svima da skoče na Opančara i razoružaju ga.

Osijek: Suđenje Leonardu Opančaru za pokušaj ubojstva policajca i više ljudi | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Cijelo vrijeme od uhićenja Opančar je proveo u istražnom zatvoru jer ga se smatra opasnim za okolinu, odnosno da bi na slobodi mogao završiti započeto djelo ili počiniti drugo. Naime, samo nekoliko mjeseci prije suđeno mu je na Općinskom sudu u Osijeku za oštećenje tuđe stvari kada je dobio kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, uvjetno na 2 godine. Upravo zbog te presude optuženi Opančar bio je ljut na policajca Zemljaka jer ga je najčešće on dolazio privoditi kada bi ovaj pravio probleme po selu. Sud smatra da je to bio povod napada na troje mještana Šaga koji su toga dana imali sastanak u prostorijama DVD-a.

Zanimljivo je da je Opančar imao dozvolu MUP-a za držanje oružja iako je vještak psihijatar rekao kako se radi o osobi poremećene ličnosti, sklone alkoholizmu i incidentima.

U svojoj završnoj riječi Opančar je rekao kako se ne smatra krivim ni za jedno navedeno djelo i zatražio je od sutkinje da pogledao fotografiju pištolja iz kojega je navodno pucano.

- To nije moj pištolj. To je policijski pištolj. Vidi se da je prepravljan. Moj je iz 1941. godine, a ovaj je iz 1944. To je pištolj koji su našli negdje u skladištu i podmetnuli su mi ga kao dokaz. Optužnica je obično policijsko smeće, sudi mi se po policijskom scenariju, a sud se tome pridružuje. Možete mi produžiti pritvor, meni odgovara biti u zatvoru, nije mi tamo loše, nemam pritužbe, ali žalim se samo na nepošteno suđenje - kazao je Opančar u čijem je pištolju, koji je zaplijenjen odmah pri očevidu, pronađen zaglavljeni metak u cijevi.

- Tužiteljstvo smatra kako uopće nije sporno da je optuženi počinio kaznena djela. O tome kako je pristupio oštećenicima toga dana oni su detaljno opisali i nije bilo dvojbe da ih je htio ubiti. Obrana u kojoj on poriče kaznena djela navodeći da nije imao namjeru ubiti osobe nego iz samo zaplašiti nije istina. Žrtve su detaljno opisale da je okrivljeni prvo ušao i provjerio tko se nalazi u prostoriji, izašao, a onda ponovo došao s oružjem i uperio pištolj prvo prema policajcu Zemljaku. Tražimo kaznu i obvezno psihijatrijsko liječenje kao i liječenje od alkohola - istaknula je tužiteljica.

Osijek: Suđenje Leonardu Opančaru za pokušaj ubojstva policajca i više ljudi | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Sudsko vijeće nije uzelo u obzir Opančarevu obranu smatrajući da je toga dana ušao u prostorije DVD-a s ciljem da ubije sve koje je tamo zatekao, a to se nije dogodilo samo srećom, zahvaljujući neispravnom automatskom pištolju, odnosno nestručnim rukovanjem istog. Također je i odredilo obvezne mjere liječenja od alkohola kao i psihijatrijsko liječenje.