Pijana digla sve žurne službe na noge: 'Želim se ubiti. Ma samo sam se šalila... ipak ne želim!'

S. T. (50) napisala je SMS Civilnoj zaštiti u kojem upozorava kako se želi ubit 11. prosinca 2023. godine.

- Ja se želim ubiti a ne znam kako - glasila je poruka.

Dežurni službenik Operativnog centra pokušavao s njom stupiti u kontakt, zvao ju je šest puta a ona je samo odbijala pozive. Službenik je potom alarmirao vukovarski Županijski centar koji je potom digao na noge policajce preko OKC-a.

Kad je policija stigla na njezinu adresu, žena im je pijana poručila: "Samo sam se šalila. Neću se ubiti."

- Sve sam to radila u alkoholiziranom stanju i u ljutnji jer kad nešto istinito trebam prijaviti ne doživljavaju me. Mogu malo popiti, ne treba mi puno. Kad ne pijem nikad to ne radim. Poštujem policiju i zakon i sve, samo što mene nitko ne poštuje. Uzmem od 2 litre pivu i popijem dvije krigle, dakle oko jedne litre, i brzo me uhvati jer ne jedem. Napisala sam tu poruku i poslala na 112. Netko me zvao ali ne znam tko. Kad su došli policajci rekla sam im da se ne želim ubiti. Jedno deset puta sam zvala policiju. Sve je to alkohol i ljutnja. Oči mi je otvorio M.R. i uvidjela sam neke stvari – branila se žena u tužiteljstvu naglasivši da je svjesna da to što je uradila nije u redu.

Ona je zbog lažne uzbune zaradila kaznenu prijavu, a onda je tužiteljstvo zatražilo pet mjeseci zatvora uvjetno na godinu dana, a kako u podignutoj optužnici predlažu izdavanje kaznenog naloga, Općinski sud kojem je dodijeljen spis je nalog po to prijedlogu i izdao te S. T. nepravomoćno osudio i naložio joj plaćanje 66 eura sudski troškova.