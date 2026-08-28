Pijani Nijemac kod Raba udario u brodicu, nije ni stao pomoći čovjeku (42) koji se nasukao

Rapski policajci proveli su istragu nad 32-godišnjim Nijemcem zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa i nepružanja pomoći. Sumnjiče ga da je u srijedu oko 20.05 sati u Barbatskom kanalu kod otoka Raba upravljao motornom brodicom pod utjecajem alkohola od 1,01 g/kg te udario u drvenu brodicu kojom je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin.

Uslijed udara obje su brodice znatno oštećene, a u brodicu 42-godišnjaka počelo je prodirati more, zbog čega ju je nasukao uz obalu. U pomorskoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Nakon sudara 32-godišnjak se nije zaustavio kako bi pružio pomoć 42-godišnjaku, već je nastavio plovidbu. Zbog oštećenja na svojoj brodici ubrzo više nije mogao nastaviti ploviti, pa mu je drugi nautičar pomogao odvući brodicu do obale.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, 32-godišnjak je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.

