Pijani policajac BMW-om udario u Porsche nadrogiranog vozača. U stravi ispao i poginuo suvozač

Tragedija se dogodila 2022. godine. U teškoj prometnoj nesreći u Klokovcu kraj Krapinskih Toplica 20. siječnja, oko 00:30 sati, poginuo je tada 34-godišnji Matija S.T.

Interventni policajac, pripadnik jedinice iz Zlatara, koji je s njim bio u BMW-u X5 bio je u kritičnom stanju, a još troje ljudi bilo je lakše ozlijeđeno. Kako je Policijska uprava Krapinsko-zagorska tada izvijestila, sudarili su se s Porscheom Taycanom.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je nedavno optužnicu protiv dvojice vozača - prvookrivljenog interventnog policajca (34) i drugookrivljenog poduzetnika Karla P. (30), inače sina imućnog Dragutina P. s kojim drži vodeni park Aqua Vivae i tvrtku Dekor.

Nedaleko Krapinskih Toplica u prometnoj nesreći jedna osoba poginula, a četiri su ozlijeđene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako piše u optužnici, interventni policajac imao je koncentraciju alkohola u krvi od najmanje 1,57 g/kg, a poduzetnik je imao koncentraciju alkohola u krvi od najmanje 0,94 g/kg i prisutnost droge kokaina i njegovih metabolita, metilekgonina i benzoilekgonina u koncentraciji od 22,8 ng/ml, 35,0 ng/ml odnosno 233,9 ng/ml u krvi. Interventni policajac vozio je 185 km/h, a poduzetnik 214 km/h.

Počinili su kazneno djelo protiv sigurnosti prometa i prouzročili smrt čovjeka, piše u optužnici.

Prilikom prvog ispitivanja, interventni policajac naveo je kako se zbog zadobivenih ozljeda ne sjeća same prometne nesreće. Ističe kako je zadobio višestruke ozljede te da je nekoliko dana bio u induciranoj komi. Poduzetnik je pak iskoristio svoje zakonsko pravo te nije iznosio obranu, odnosno branio se šutnjom.

Što se dogodilo kobnog dana?

Zagorska policija objavila je tada sve detalje užasne nesreće do koje je došlo zbog opasne i brze vožnje.

Kako su izvijestili, do nesreće je došlo jer interventni policajac, koji je bio van službe, nije prilagodio brzinu BMW-a osobinama i stanju ceste. Ulaskom u zavoj prešao je na lijevu prometnu traku u trenutku kad je njegov automobil s lijeve strane pretjecao Porsche Taycan kojim je upravljao mladi poduzetnik. U tom je trenutku došlo do udara BMW-a u Porsche, a pokušavajući izbjeći sudar poduzetnik je udario u rubni kamen nogostupa lijevim kotačima. Tad je došlo do zanošenja oba automobila po cesti.

Porsche je izletio van ceste, a prilikom slijetanja udario je u smjerokazni stupić, prometni znak i kućicu stajališta autobusa te se nakon prelijetanja odvodnog kanala zaustavio na livadi. Poduzetnik je zadobio lakše ozljede, kao i dvoje putnika u vozilu.

BMW kojim je upravljao interventni policajac izletio je van kolnika na livadu te nakon toga u kosinu odvodnog kanala i prevrtao se po livadi. U prevrtanju automobila, vozač i suvozač ispali su iz automobila.

Vozač je tada zadobio teške tjelesne ozljede te je vozilom Hitne medicinske pomoći bio prevezen u Opću bolnicu Zabok, a nakon toga u KB Sestre milosrdnice u Zagreb.

Nesretni putnik iz vozila izletio je u potok, a na njega je pao osobni automobil i prikliještio ga te je uslijed zadobivenih ozljeda smrtno stradao. Ožalošćena obitelj i bližnji od Matije S.T. oprostili su se 22. siječnja 2022. na gradskom groblju u Krapini.

