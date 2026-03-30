Pijani Slovak (30) udario u drugi auto pa sletio s ceste u stup. Prijeti mu i kazna zatvora!

Policija je objavila detalje prometne nesreće iz mjesta Jerovec blizu Varaždina. U nesreći je državljanin Slovačke (30) pijan autom izazvao sudar pa udario u stup nadstrešnice. U krvi je imao 1,62 promila.

- Kretao se iz smjera Horvatskog prema Jerovcu. Pri izlasku iz lijevog zavoja, zbog neprilagođene brzine kretanja, prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku te prednjim dijelom vozila udario u prednji lijevi dio osobnog vozila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 28-godišnjak - navodi policija.

Vozilo 30-godišnjaka se zanijelo i sletjelo na travnati dio dvorišta te je pritom udario u metalni stup nadstrešnice. Ozlijeđenih nije bilo, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 3000 eura.

Zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, 30-godišnjak je priveden u policijsku postaju i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola.

- Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne do 2 910 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima do 12 mjeseci - zaključuje policija.