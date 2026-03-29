U KOLICA JE DOLETIO PREDMET

Detalji nesreće na utrci kod Zadra: Vozaču je skliznula noga s kočnice? Beba lakše ozlijeđena

Piše Petra Mustać, Iva Tomas,
Detalji nesreće na utrci kod Zadra: Vozaču je skliznula noga s kočnice? Beba lakše ozlijeđena
Velika Nagrada Zadra prekinuta nakon izlijetanja vozila gdje su ozlijeđene četiri osobe | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na pitanje kako je došlo do udara u kolica bebe, organizator kaže da nije vidio taj trenutak, ali da je u pitanju jedan predmet koji se odbio, doletio i udario u kolica

Četiri su osobe ozlijeđene na Velikoj Nagradi Zadra, koja se održavala na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik u nedjelju poslijepodne. Došlo je do izlijetanja vozila Suzuki Swift jednog od natjecatelja, potvrdili su nam iz PU zadarske. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć. 

Kako doznaje Net.hr, dežurna liječnica je rekla da od troje odraslih osoba jedna ima teže ozljede, dvije lakše a beba je također lakše ozlijeđena. Što se tiče bebe radi se o minornim ozljedama i najvjerojatnije predostrožnosti. Svi su pušteni na kućnu njegu.

- Natjecatelj je probio zaštitnu barijeru, i udario u izložbeni automobil. Ne radi se o publici. Potom je troje ozlijeđenih je zadržano u bolnici, jedan sudionik je već pušten kući. Vozač natjecatelj je iskusan, i poštivali smo sve propise. U šest godina održavanja natjecanja, ovo je prvi incident koji se dogodio u Zadru, kazao je Goran Ban, organizator utrke, za 24sata.

Velika Nagrada Zadra prekinuta nakon izlijetanja vozila gdje su ozlijeđene četiri osobe
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na pitanje kako je došlo do udara u kolica bebe, Ban kaže da nije vidio taj trenutak, ali da je u pitanju jedan predmet koji se odbio, doletio i udario u kolica. U pitanju je guma koja je udarila u kolica i protresla dijete, ali ga nije izravno udarila. Neslužbeno se doznaje da je vozaču skliznula noga s kočnice na gas. Ban napominje da je ovakvo natjecanje kronometra događaj jako malog rizika i da od publike nitko nije ozlijeđen.

Komentari 0
