Pijani Slovenac (63) ostao bez goriva pa hodao po autocesti

Pijani Slovenac (63) ostao je bez goriva neposredno prije ulaza na Istarski ipsilon na čvoru Markovac 4. siječnja oko 23.20 sati pa je put odlučio nastaviti pješice. Policija ga je pronašla nešto dalje na autocesti, na drugom kilometru u smjeru Pule, kako hoda sredinom lijeve prometne trake.

Izmjerili su mu 1,70 promila te ga zadržali u postaji da se otrijezni pa je dobio i prekršajne naloge.

Pijan vozio 100 km/h više od dopuštenog

Pulska prometna policija je zbog niza prometnih prekršaja sankcionirala 59-godišnjaka, koji je 6. siječnja oko 15.50 sati upravljao automobilom BMW, talijanske registarske oznake, kolnikom Istarskog ipsilona iz smjera Pazina prema Lupoglavu.

Vozač je bio pod utjecajem alkohola od 1.09 promila te je upravljao automobilom od 191 km/h, tamo gdje je prometnim znakom brzina ograničena na 90. Također, utvrđeno je da je pretjecao vozilo preko pune linije, i to na mjestu gdje je preglednost ceste nedovoljna. Ovom vozaču je zbog svega hitno određeno zadržavanje u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a izrečena mu je i novčana kazna u iznosu od 12.200 kuna. Na sve to treba pridodati i zaštitnu mjeru zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od tri mjeseca.