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UHITILI SU GA

Pijani Slovenac se zabio u auto na parkiralištu pa pobjegao

Piše Iva Tomas,
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Pijani Slovenac se zabio u auto na parkiralištu pa pobjegao
Foto: Policija
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Nakon saslušanja na sudu, muškarac je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1090 eura

Muškarac (40), državljanin Slovenije, u ponedjeljak je oko 13.15 u Dragama kod Zadra izazvao prometnu nesreću, kojom je prilikom udario u parkirani auto ukrajinskih tablica, a na njemu je nastala materijalna šteta. Nakon toga, 40-godišnjak je pobjegao s mjesta nesreće, piše zadarska policija.

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Policajci su ubrzo nakon zaprimljene dojave pronašli 40-godišnjaka koji je uhićen i doveden u prostorije policije. Tijekom postupanja, vrijeđao je i omalovažavao policiju, a provedenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola u organizmu. Smješten je u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nakon prekršajne obrade doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. 

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U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, novčanu kaznu u iznosu od 650,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane korištena strane vozačke dozvole u RH u trajanju od 12 mjeseci. Nakon saslušanja na sudu, muškarac je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1090.

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