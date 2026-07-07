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BORI SE ZA ŽIVOT

Užas kod Lekenika: Cura (19) se penjala na gol, konstrukcija je pala na nju. Bori se za život

Piše Veronika Miloševski,
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Užas kod Lekenika: Cura (19) se penjala na gol, konstrukcija je pala na nju. Bori se za život
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Ozlijeđenoj je liječnička pomoć pružena sisačkoj Općoj bolnici gdje su joj okvalificirane teške tjelesne ozljede opasne za život

Teže je ozlijeđena djevojka (19) u ponedjeljak oko 23 sata na području Lekenika u mjestu Donji Vukojevac, javila je sisačko-moslavačka policija. Prema do sada utvrđenim okolnostima, djevojka se penjala na metalnu konstrukciju nogometnog gola, kojom prilikom je došlo do prevrtanja konstrukcije, uslijed čega je pala na betonsku podlogu, dok je konstrukcija gola pala na nju.

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Ozlijeđenoj je liječnička pomoć pružena sisačkoj Općoj bolnici gdje su joj okvalificirane teške tjelesne ozljede opasne za život. Na mjestu događaja obavljen je očevid te će o svemu utvrđenom biti proslijeđeno Izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

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