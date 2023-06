Pijani vozač autom je naletio na dvoje djece u Belom Manastiru: Jedno je lakše ozlijeđeno...

Pijani vozač (27) naletio je na dvoje djece koja su se vozila biciklima u nedjelju oko 20.30 sati u Belom Manastiru. Jedno dijete zadobilo je lakše tjelesne ozljede dok drugo nije ozlijeđeno.

Vozač je napuhao 1.23 promila u krvi, a na maloljetnike je naletio kada neprilagođenom brzinom prešao u suprotni kolnički trak, priopćila je PU osječko-baranjska.

Vozač je odmah smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a za počinjeni prekršaj predviđeni su maksimalna novčana kazna u iznosu do 2250 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima kategorije B u trajanju do 12 mjeseci te četiri boda, priopćila je policija.