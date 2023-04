Pijani vozač koji je usmrtio ženu u Sesvetama ide u zatvor: 'Da ne bi opet nekoga ugrozio...'

Najmanje mjesec dana u istražnom zatvoru Remetinec provest će Josip Ž. (31) kojeg policija sumnjiči da je pijan u noći na utorak izazvao prometnu nesreću u Sesvetama.

- On je pod utjecajem alkohola upravljao osobnim vozilom Kobiljačkom cestom u smjeru zapada, pristajući takvom svojom vožnjom ugroziti i druge sudionike u prometu pa je uslijed alkoholiziranosti prešao na suprotni kolnički trak namijenjen za promet vozila iz suprotnog smjera - napisali su iz Državnog odvjetništva. On je tada autom naletio na vozilo Slavice K. (56) iz obližnjeg Budenca koja se vraćala kući s posla. Od siline udara auto joj je sletio s ceste te je ostala zarobljena. Preminula je do dolaska Hitne pomoći zbog preteških ozljeda.

Josip je tada završio u KB Dubrava na pregledu i triježnjenju. Nakon dva dana su ga pustili te je uhićen.

Inače, od ranije ima policijski dosje te je već 2017. osuđen za nanošenje teških tjelesnih ozljeda na devet mjeseci zatvora uvjetno uz rok kušnje od tri godine. Prošle veljače također je prekršajno gonjen po Zakonu o sprečavanju nereda na stadionima, no ta presuda još nije pravomoćna.

