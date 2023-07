Pijani vozač usmrtio je bivšeg domaćeg nogometaša: Supruga je bila s njim, nije mu bilo spasa

Tragična vijest o smrti 52-godišnjeg Darija Francekovića potresla je samoborski i svetonedjeljski kraj. Franceković, lokalna nogometna legenda, je najveći trag ostavio u NK Savi iz Strmca, igrao je u veteranskoj konkurenciji, a bio je i dugogodišnji sponzor kluba.

Preminuo je nakon teške prometne nesreće za vrijeme odmora u Brodu na Kupi prvog dana u srpnju. Na njega i suprugu je naletio automobilom pijani vozač koji je potom pobjegao, ali policija ga je brzo privela...

Od njega se na društvenim oprostio njegov voljeni nogometni klub...

- Neopisiva tuga nadvila se nad svima nama u Strmcu nakon što se proširila tužna vijest da nas je jučer, prvog dana mjeseca srpnja tragično napustio naš dragi i veliki prijatelj Darijo Franceković! Subotnja šetnja s voljenom suprugom prilikom odmora u Brodu na Kupi, mjestu kojeg je nakon Strmca najviše volio pretvorila se u nezapamćenu tragediju. Na mostu rijeke Kupe na njih je naletio automobil, koji je, nažalost, našem Dariju nanio preteške ozlijede kojima je podlijegao tijekom pružanja medicinske pomoći - napisali su iz NK Sava Strmec i nastavili:

- Naš dragi Darijo bi ove godine napunio 53 godine života! Živio je život punim plućima i po tome ćemo ga sigurno pamtiti. Nerijetko smo baš njegovu obiteljsku priču i ljubav prema našem klubu rado isticali. Bio je dio našeg kluba od rođenja pa do posljednjeg trenutka na ovozemaljskom svijetu. Ranih 80-ih sa svojom generacijom krenuo je kao pionir, nastavio kao junior, senior i do današnjeg dana u svojim mladolikim pedesetima rado je sudjelovao u veteranskim uspjesima našeg kluba. Uz cijeli igrački period bio je i navijač, član, sponzor i najbolje rečeno, veliki prijatelj naše Save Strmec, koju je istinski volio. Ljubav prema klubu naslijeđenu od svog oca i više nego kvalitetno je prenio na svoju djecu. Gotovo svaku nedjelju oni su svi zajedno bodrili našu momčad. To je bila istinski predivna obiteljska slika koju ćemo zauvijek pamtiti. Darijo je stanovao na zagrebačkom Jarunu, ali ta udaljenost od rodnog mjesta nikad ga ni sekunde nije odvojila iz društvenog života našeg kluba i našeg Strmca - prisjećaju se iz kluba.

Ističu kako je bio divan obiteljski čovjek...

- Darijo je bio uspješan poslovan čovjek, velikodušan prijatelj, a prije svega i uzoran sin, suprug, roditelj i djed. Darijo je sa svojom suprugom Tajanom odgojio troje predivne djece, uživao je u svakom trenutku provedenom s njima, bio je i više nego ponosan djed malene Kaje. Sigurni smo kako ćemo se svi s ponosom sjećati na našeg prijatelja Darija koji nije nikako smio ovako rano otići. Život nekad piše zbilja tužne priče, a ova je jedna od njih…Nogometni klub ‘’Sava Strmec’’ ovim putem izražava iskrenu sućut roditeljima, supruzi, kćeri, sinovima, unučici, snahi, zetu i svima koji su poznavali dragog našeg Darija! Dragi Darijo, nek ti je laka hrvatska gruda! Počivaj u miru Božjem! - poručila je neutješna ekipe iz Save...