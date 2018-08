Pilana gorjela zbog instalacija, vatrogasac teško ozlijedio nogu

U noći utorak na srijedu nešto poslije 23 sata u pilani tvrtke DING u središtu Nove Gradiške izbio je požar u kojemu je izgorio dio proizvodne hale. Tijekom gašenja požara teške ozlijede zadobio je jedan vatrogasac (27), slomio je nogu.

- Vatrogascu je dežurni kirurg preporučio da mu operira nogu, no on je to odbio. Stavljen mu je gips i pušten je na kućnu njegu - rekao je Josip Kolodizej, ravnatelj Opće bolnice Nova Gradiška.

- Izgori je dio pogona, na sreću u nesreći nitko od radnika nije ozlijeđen, jer to je bilo nešto prije ponoći. Jedan od radnika je pored pilane prošao oko 22 sata i nije primijetio požar. Očevid je u tijeku i prema za sada dostupnim informacijama do požar je došlo zbog neispravnih električnih instalacija. U sredini hale pronašli smo mjesto na kojemu je pokidan električni vod. Utvrditi će se da li je on bio uzrok ili je oštećen prilikom pada izgorjelog krovišta. Šteta je velika i kreće se u milijunskim iznosima. Imamo 90 radnika koji neće ostati bez posla već će biti raspoređeni na druga radna mjesta, jer čim prije ćemo nastaviti s proizvodnjom - rekao je Ljuboja Kolar, jedan od suvlasnika tvrtke FI-MA d.o.o. koja je od siječnja ove godine vlasnik tvrtke DING.

Ovo je u posljednjih 13 mjeseci drugi požar u DING-u.

- Još uvijek nismo naplatili od osiguranja štetu za požar od prošle godine, jer kod osiguravajućih kuća je prilikom sklapanja ugovora puno obećanja, a kada trebaju isplatiti štetu onda nastaju problemi, pa ćemo najvjerojatnije svoja potraživanja morati ishoditi sudom. I ovaj dio pilane bio je osiguran pa ćemo vidjeti što će biti - rekao je Kolar.

- Dojavu o požaru dobili smo oko 23 sata, u roku od pet minuta izašli smo s jednim vozilom i vatrogascima. Kada smo stigli vatra se bila razbuktala pa smo zatražili pomoć. Sigla su još dva vatrogasna vozila vatrogasna vozila i na požarištu je bilo 13 profesionalnih vatrogasaca i tri dobrovoljca. Oko ponoći požar smo stavili pod kontrolu i sve do ujutro u sedam sati naši su vatrogasci bili na požarištu kako bi mogli intervenirati u slučaju da požar ponovo bukne - rekao je Siniša Makovičić, zapovjednik JVP Nova Gradiška dodavši kako je na nesreću tijekom gađenja požara povrijeđen jedan vatrogasac.

- On je sada kod kuće dobio je gips na nogu i za sada je dobro - rekao je Makovičić.

Žitelji s područja Nove Gradiške kažu da se požar vidio s velike udaljenosti, bila je tamna i topla noć tako da je sve izgledalo mnogo strašnije.