Piletić: Cilj je doseći prosječnu mirovinu od 800 eura

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić istaknuo je u srijedu u Saboru kao glavnu novost novog Zakona o mirovinskom osiguranju, ukidanje penalizacije mirovina nakon 70. godine te naglasio kako je cilj Vlade doseći prosječnu mirovinu od 800 eura.

"Nastavljamo i u ovom mandatu s ciljem povećanja mirovina, većom uključenosti umirovljenika u svijet rada, smanjenja razlika u mirovinama, posebice kada govorimo o najnižima", kazao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tijekom aktualnog prijepodneva.

Govoreći o novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, Piletić je istaknuo i novu povoljniju formulu za izračun usklađivanja mirovina dva puta godišnje, godišnji dodatak svim umirovljenicima, godinu dana staža majkama za svako dijete, rad osam sati dnevno uz primanje pola mirovine, povećanje invalidskih mirovina za 10 posto.

Naglasio je kako je Vlada u suradnji i socijalnom dijalogu čula predstavnike umirovljenike te ukida penalizaciju mirovina s navršenih 70 godina, što je posebno pohvalio Veselko Gabričević (HSU).

"Taj je zakonski okvir uvela prva SDP-ova vlada, o čemu je godinama bilo polemike. U Hrvatskoj doživotne kazne nema, no ona je do sad bila u Zakonu o mirovinskom osiguranju i mi tu svojevrsnu nepravdu onim ljudima koji imaju prosječan mirovinski staž veći od 37 godina sada ukidamo. To će omogućiti i veće mirovine. Po treći put podižemo najniže mirovine za dodatna tri postotna boda, a cilj nam je doseći prosječnu sveukupnu mirovinu u Hrvatskoj od 800 eura", poručio je.

Zastupnik Gabričević predložio je na razmatranje i ukidanje poreza na mirovine - ili do određene granice ili svim umirovljenicima.

Nedavanje suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Gradu Zagrebu na Generalni-urbanistički plan (GUP) do raspisivanja lokalnih izbora, bila je tema i u Saboru. Damir Bakić (Možemo!) ponovno je pitao potpredsjednika Vlade i ministra Branka Bačića što u GUP-u nije bilo dobro kada su, kazao je, učinili sve izmjene koje je Ministarstvo tražilo.

Bačić: Neće Ministarstvo kršiti zakon zbog nezakonitosti u zagrebačkom GUP-u

Bačić je prozvao Možemo! i zagrebačku gradsku vlast zbog "durenja i cendranja".

"Nije Grad Zagreb jedina jedinca lokalne samouprave koja u proteklom, predizbornom razdoblju, nije ishodila mišljenje Ministarstva na svoje prostorne planove. Ako Grad misli da će Ministarstvo kršiti zakon pa dati suglasnost na nezakoniti plan kako bi ispunio predizborno obećanje, to vam mi nećemo napraviti. Ne ulazimo u ovaj postupak s figom u džepu, zato me čudi ovo vaše durenje, da ne kažem cendranje, tijekom korizme kako Ministarstvo traži dlaku u jajetu i mrcvari Grad", rekao je ministar Bačić.

"Mi ćemo dati suglasnost onda kad izmjene plana budu u potpunosti usklađene sa zakonom", dodao je.

"Stječe se dojam da namjerno fulavate u tom GUP-u stalno da bi iz toga izvlačili političke bodove jer ne može čovjek jednostavno vjerovati da ste toliko puta pokušavali i da ne možete dokument napraviti u skladu sa zakonom. Treba znati napisati GUP i prijaviti se za europska sredstva i onda će sve štimati i neće biti kriv HDZ", poručio je HDZ-ov Mislav Herman.

Stječe se dojam da vas HDZ žrtvuje za građevinske interese, da je HDZ-u bitno kako se gradi u Gradu Zagrebu, odobrili bi ovaj GUP, uzvratio je Marin Živković (Možemo!).

Do usijanja atmosfere u sabornici došlo je i zbog situacije u Karlovcu.

Zastupnica Možemo! Draženka Polović podsjetila je premijera Andreja Plenkovića na njegovo obećanje da će se voditi računa o rješavanju nastalih šteta zbog aglomeracije u tom gradu gdje je na vlasti HDZ.

"Projekti poput aglomeracije Karlovca ili aglomeracija diljem Hrvatske predstavljaju ključne, velike projekte koji mijenjaju živote građana na bolje. Nekada ima problema, izvođači naprave nešto što nije dobro, proces naknade dodatnih troškova ili šteta bit će nadoknađeni, da li od strane izvođača, hoće li dio pokriti Grad ili Ministarstvo regionalnog razvoja - država je tu, stat ćemo i pomoći da se taj problem riješi. Odgovornost je na onome tko je temeljem ugovora preuzeo obveze da projekt napravi po pravilima struke", rekla je.

"Vaš ljepotan Mandić je porazbijao cijeli grad europskim novcem, dođite i vidite", kazao je Mostov Zvonimir Troskot.

Prozvani gradonačelnik Karlovca Damir Mandić (HDZ) rekao je kako je Karlovac sve svoje aktivnosti uskladio s građanima. "Što se tiče šteta, da, problemi se događaju, samo je problem još veći kad ih netko koristi u političke svrhe", napomenuo je.

"10 kuća je u potpunosti uništeno, od 60 i nešto koje imaju velike probleme", dodala je Polović.

Zastupnik Damir Biloglav (DOMiNO) istaknuo je primjedbu pučke pravobraniteljice zbog Vladinog ignoriranja njenih godišnjih izvješća koji se, obzirom da Vlada ne daje mišljenja na njih, ne mogu onda raspraviti na plenarnoj sjednici Sabora.

"Spomenula je i posebno izvješće o utjecaju pandemije na stanje ljudskih prava u Hrvatskoj, znamo da je pandemija ostavila duboke tragove i logično bi bilo da sada na jedan zreo način raspravimo razne aspekte te krize", rekao je te upitao premijera Andreja Plenkovića zašto se čeka tako dugo s tim izvješćima.

"Raspitao sam se u čemu je problem i problem je da je po uredbi nadležno tijelo za kompiliranje više mišljenja nadležnih resora Ured za ljudska prava. Oni će se požuriti i dobit ćete mišljenje Vlade o tom izvješću", najavio je premijer.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, odgovarajući Mostovom Ivici Ledenku o Parku prirode Dinara i osnivanju javne ustanove, navela je kako je izrađen plan upravljanja.

"Kategorija je upisana prošle godine u upisnik zaštićenih dobara, izrađen je plan upravljanja, održali smo sastanke s nadležnim javnim ustanovama za zaštićena prirodna područja jer se park proteže na području dvije županije, a s obzirom da je propisima predviđeno da su one nadležne dok se ne osnuje ustanova ponudili smo financiranje određenih aktivnosti", rekla je.