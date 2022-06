Piletić o indeksaciji mirovina: Rast bi mogao biti i do 5 posto

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić izjavio je u srijedu kako očekuju do sada najveće usklađivanje mirovina otkako model postoji, a očekuje da će se indeksacijom mirovine povećati i do pet posto.

"Čekamo još zadnje podatke Državnog zavoda za statistiku, očekujemo da će to prema sadašnjim pokazateljima biti najveće usklađivanje otkako ovaj model postoji; očekujemo da bi to moglo biti i povećanje od pet posto", rekao je Piletić gostujući u Dnevniku NoveTV.

Glede rasta cijena u umirovljeničkim domovima, Piletić je kazao da će razgovarati sa županima koji su osnivači domova i reagirati sukladno sa stanjem u državnom proračunu.

"Problem je nedostatak dovoljnog kapaciteta u svim domovima u Hrvatskoj, zbog toga vrlo brzo očekujemo u kolovozu raspisivanje natječaja, gdje želimo 370 milijuna kuna upotrijebiti za 800 novih smještajnih jedinica", najavio je.

Komentirao je i novi Zakon o radu koji ide u javnu raspravu te pitanje "platformskih radnika", kojih, prema procjenama, ima više od 20.000.

"S obzirom da postojeći Zakon ne prepoznaje platformski rad, što je novost, a to će biti budućnost na tržištu rada. Što se tiče platformskog rada, želimo ovim izmjenama Zakona poslati poruku da svi oni koji sada rade putem algoritma da će imati sva prava iz radnog odnosa kao i svi ostali", kazao je Piletić.

Vezano za rad od kuće, te pitanje hoće li poslodavac onda radniku plaćati struju i internet, Piletić je potvrdio kako su predvidjeli zakonom da to bude jedna od stavki novoga zakona.

"Da poslodavac prihvati svoj dio obaveza prema radniku, ukoliko ga upućuje na privremeni ili stalni rad od kuće, da se te stvari definiraju, to će biti jedna od izmjena", zaključio je.

Rekordna zaposlenost i velika potražnja za radnicima

Ministar rada i mirovinskog sustava Piletić komentirao je i aktualnu rekordnu zaposlenost i situaciju da poslodavci ne mogu naći radnike, rekavši da Hrvatska nije nikad imala više osiguranika.

"Nikad nije imala više zaposlenih ljudi prema podacima HZMO-a. To je dobra stvar. Mi iz situacije otprije nekoliko godina s prevelikom nezaposlenosti imamo nikad manju nezaposlenost i manjka nam radne snage", kazao je Piletić.

Ocijenio je to dobrim pokazateljima za hrvatsko gospodarstvo. "Mi smo tu omogućili čitav niz alata da poslodavci dođu do radne snage", dodao je.

Upitan je li zakon omogućio lakši dolazak do stranaca, Piletić navodi da to ovisi od slučaja do slučaja.

"Vlada je 1. siječnja 2021. izmijenila Zakon o strancima, ukinut je kvotni sustav. Godine 2020. smo imali nešto manje od 40 tisuća stranaca, lani je bilo 82 tisuće stranaca u Hrvatskoj, sad već imamo 52 tisuće stranaca u Hrvatskoj koji su na tržištu rada", rekao je.

