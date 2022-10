Piletić o pregovorima sindikata i Vlade: Postigli smo dobar kompromis, ponuda je ozbiljna

Nakon što su završeni pregovori sindikata i Vlade, premijer Andrej Plenković je rekao da je dogovoreno povećanje osnovice za plaće od 6% s 1. listopada i od travnja za još 2%. Uz to dogovoreno je povećanje božićnice s 1500 na 1750 kuna, povećanje regresa s 1500 na 1750 kuna te dara za dijete s 600 na 754 kune.

U emisiji Otvoreno na tu temu govorili su: Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Matija Kroflin, makroekonomist Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja te Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije.

Piletić je rekao da su pregovori prošli kako je i najavljeno.

- Mislim da smo s današnjim dogovorom postigli ono što smo i najavili na samom početku pregovora. Želimo biti vrlo konkretni, brzi, ne želimo dugotrajne pregovore, otezanja, nego je Vlada izašla s konkretnim brojkama. Od početka smo jasno dali do znanja da nam je cilj povećanje osnovice. Ne u beznačajnim postocima, nego je ponuda Vlade ozbiljna. U četiri kruga mislim da smo postigli dobar kompromis i da nakon izjašnjavanja državnih i javnih sindikata vjerujem da ćemo u ponedjeljak moći potpisati dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru - rekao je.

Dodao je da nije bilo straha od prosvjeda.

- Sindikati imaju svoju politiku, znaju što žele i kako to postići. Vlada je kao i dosad pokazala da je zaista socijalni partner i da zajednički dogovor mora biti rezultat kompromisa i dobre volje obje strane - kazao je.

Jagić je rekao da su, unatoč krizi, policijski službenici, djelatnici MUP-a, carinici, pravosudni policajci, probacijski službenici kao stupovi društva - potplaćeni.

Kroflin je rekao da je povećanje osnovice od 1. listopada Vlada pomakla s 4 posto na 6 posto.

- Za iduću godinu je osigurano povećanje osnovice od 2 posto od 1. travnja. Vlada je ostala kod povećanja onih prava - 250 kuna veća božićnica koja se isplaćuje već ove godine, 250 kuna veći regres i 150 kuna veći dar za djecu. To je definitivno pomak u odnosu na sadašnje pozicije Vlade. To smo na neki način i očekivali. Sad je na našim članovima da to ocijene i procjene. Osobno bih bio zadovoljan da smo dobili 8+5. Naprosto smatram da su to trenutne okolnosti i ekonomske, kretanje drugih plaća u zemlji i kretanje inflacije opravdavaju takav naš zahtjev. Zato smo ga u konačnici takvog i postavili. Međutim, za stolom se postiglo ono što se, po mom sudu moglo postići. To je uvijek kompromis. Ako će inflacija dalje jako rasti sindikati će biti tu i borit će se - naglasio je.

Dodao je da je Vlada pristala da se u 9. mjesecu ponovno otvore pregovori o osnovici u 2023. godini.

Ministar je rekao da kad se zbroje sva dogovorena povećanja - radi se o dijelu proračuna od 5 milijardi kuna.

- Kad to usporedimo s jesenskim paketom Vlade od 21. milijarde mislim da smo dali jasnu poruku svim zaposlenicima javnih i državnih službi da četvrtina jesenskog paketa ide za povećanje plaća u 2023. godini - rekao je.

Jagić je rekao da se najviše pregovaralo oko osnovice.

