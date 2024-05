Pilot Croatia Airlinesa za 24sata o turbulencijama: U jedan oblak nikako ne smijemo ulaziti

Jedan putnik je poginuo, a više od 30 je ozlijeđeno na letu Singapore Airlinesa iz Londona za Singapur koji je u utorak bio pogođen velikom turbulencijom. Kasnije je ustanovljeno da je 73-godišnji putnik preminuo od srčanog udara.

O turbulencijama smo razgovarali s pilotom Davorom Mišićem, direktorom prometa Croatia Airlinesa i kapetanom zrakoplova. U razgovoru za 24sata poručio je kako su ovakvi događaji izuzetno rijetki iako se turbulencije događaju svakodnevno, no ističe kako su upravo zrakoplovi najsigurnije prijevozno sredstvo.

- Turbulencija je nepravilno strujanje zraka do koje dolazi radi raznih razloga, termalnog, mehaničkog, zbog blizine lošeg vremena kad imate kaotično strujanje zraka pa dođe do turbulencije koje su svakodnevne bilo blage, umjerene ili izrazito jake. To se manifestira laganom trešnjom ili većom ako je turbulencija jaka. Tad je nemoguće osigurati normalan hod zrakoplovom ili se ne stignu osigurati predmeti u zrak pa nekad dođe do ozljeda putnika - objasnio je kapetan Mišić u razgovoru za 24sata.

Pojas glavu čuva

Kako ne bi došlo do težih slučajeva ozljeda, putnicima se uvijek preporučuje da se vežu, čak i ako je isključen znak obaveznog vezanja pojasa.

- Bez obzira na to što je let miran i što se putnici osjećaju sigurno, pojas je uvijek najbolje osiguranje tijekom nenadane turbulencije. Recimo na radaru nekad ne možete uočiti da će doći do turbulencije, ako uđete u mlaznu struju drugog aviona pa dođe do umjerene turbulencije. Mi upozoravamo ljude da bez obzira na to što je znak vezanja ugašen da ipak ostanu vezani - navodi.

Inače, piloti dodaje, uvijek imaju pripremu prije samog leta, dobivaju najnovije meteorološke izvještaje i karte tako da unaprijed mogu znati što će ih dočekati na letu, ako je negdje loše vrijeme.

- U slučaju nevremena mi smo spremni, za to postoje procedure, smanjuje se brzina zrakoplova na preporučenu brzinu, pokušava se izbjeći to područje koliko se god može i što prije osigurati izlazak iz toga. Ako dođe do pojačane oluje, uvijek izvještavamo kontrolu zračne plovidbe i kontrolu leta da i drugi piloti čuju što i sama kontrola leta, tako sve upozoravamo na turbulentno područje. U tom se slučaju mijenja visina ili kurs leta ili se smanjuje brzina leta. Inače, kad je nevrijeme najlakše je predvidjeti turbulenciju pa očekujete kako vjetrovi pušu i znate gdje očekivati pojačanu turbulenciju pa izbjegavate područje - istaknuo je Mišić.

Najgore su, kaže, turbulencije čistog zraka, koje se ne mogu detektirati na radaru.

- Kad je ružno vrijeme tad izbjegavate područje oko 40 kilometara od te ćelije oblaka koje stvara oluju. U oblak kumulus nikako ne smije ulaziti, kad upalite meteorološki radar ta su područja označena crvenom bojom. u tom trenu kontaktirate kontrolu leta i tražite drugi kurs zrakoplova, to je svakodnevna pojava. U mojoj dugogodišnjoj karijeri doživio sam niz turbulencija. Najgore su u Dubrovniku kad puše jaka bura ili Sarajevu kad je južni vjetar. Više puta nisam mogao sletjeti ni u Dubrovnik ni u Sarajevo zbog jakih turbulencija. Zatim vas kontrola leta šalje na neki drugi aerodrom gdje je vrijeme dobro. Inače, kad se leti za Dubrovnik i Sarajevo već se zna da se mogu očekivati turbulencije, no nije mi se nikad dogodilo da se netko ozlijedio na našim letovima radi turbulencija - ističe pilot Mišić.

Smatra da ovaj slučaj s letom za Singapur neće izazvati paniku među putnicima da bi se odlučili na odustajanje od leta avionom.

- Vjerujem da neće doći do toga. Pa u jednom danu se odradi par stotina tisuća letova i dalje je zrakoplov najsigurniji za promet. Ne vjerujem da će ljudi zato manje letjeti. Turbulencije su uvijek moguće, no sami avioni i posada su certificirani i obučeni za te situacije, to je minorna šansa da se radi turbulencije netko ozlijedi. Ovaj čovjek koji je preminuo na letu je umro od posljedica srčanog udara, sama sigurnost ne bi mu bila narušena da je bio zdrav. No uvijek kažem, savjetujemo putnicima i upozoravamo ih da budu vezani. Možda će ovaj slučaj dodatno skrenuti pozornost da putnici budu vezani tijekom cijelog leta i da prate upute kabinskog osoblja - zaključuje pilot Davor Mišić.