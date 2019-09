Štrajk pilota British Airwaysa: Nisu poletjeli niti iz Zagreba...

Prema udruženju britanskih pilota Balpa novi je štrajk planiran za 27. rujna. Prema britanskim medijima posljedice štrajka mogle bi se osjećati danima, a list Guardian piše da će biti pogođeno oko 145.000 putnika.

Većina od 850 letova British Airwaysa je otkazana, a putnicima je ponuđen povrat novca ili letovi neki drugi dan.

Heathrow T5 deserted this morning.... #BritishAirways has urged passengers not to bother going to the airports this morning - vast majority of flights cancelled. Pilots on strike over pay and conditions. @GMB pic.twitter.com/1cjc2bfgLr