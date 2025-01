Piroman hara centrom Zagreba? U šest sati izbila četiri požara, izgorjela su tri auta, smeće...

Dođite brzo, gori nam lišće u dvorištu!, glasio je prvi poziv zagrebačkim vatrogascima koji je stigao u četvrtak nešto poslije 17.30 sati. Gust dim uznemirio je stanare zgrade u Crnatkovoj ulici nakon što je izbio požar na prostoru dvorišta kojeg dijele s Domom zdravlja Centar u Runjaninovoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naizgled bezazlena intervencija bila je, nažalost, tek uvod burne večeri koje su vatrogasci imali u krugu od stotinu metara. Nakon što su to ugasili i sredili, krenuli su prema postaji, no odmah je došla nova dojava. Ovog puta gorio je automobil pokriven ceradom, također u dvorištu zgrade. Vatra je ugašena te su se u sve uključili i policajci.

Mir je trajao svega sat i pol kad je, ovaj put u susjednoj Runjaninovoj planulo smeće u kontejneru. I to je ugašeno, no čudan niz požara tek je dolazio do svog vrhunca. Naime, na istoj adresi u Crnatkovoj, gdje je par sati ranije gorio automobil, ovog su puta planula dva parkirana automobila u dvorištu. Vatra je ugašena i policija je preuzela slučaj.

Kako doznajemo, veći broj policajaca stigao je tijekom petka u Crnatkovu te razgovaraju sa stanarima.

Očevid svih požara je u tijeku.