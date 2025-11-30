Policija sumnja da je on u petak oko 18 sati u Novom Zagrebu u Ulici Vice Vukova, došao do garaže Arena Centra, aktivirao pirotehničko sredstvo te ga bacio u prostor skladišta
POŽAR U ZAGREBU
Pirotehnikom izazvao požar zbog kojeg su evakuirali Arenu
Zagrebački policajci proveli su istragu nad 37-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
Policija sumnja da je on u petak oko 18 sati u Novom Zagrebu u Ulici Vice Vukova, došao do garaže Arena Centra, aktivirao pirotehničko sredstvo te ga bacio u prostor skladišta uslijed čega je izbio požar raznog materijala.
Nakon provedenog kriminalističko istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.
