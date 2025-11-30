Obavijesti

News

Komentari 0
POŽAR U ZAGREBU

Pirotehnikom izazvao požar zbog kojeg su evakuirali Arenu

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Pirotehnikom izazvao požar zbog kojeg su evakuirali Arenu
Zagreb: Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Policija sumnja da je on u petak oko 18 sati u Novom Zagrebu u Ulici Vice Vukova, došao do garaže Arena Centra, aktivirao pirotehničko sredstvo te ga bacio u prostor skladišta

Zagrebački policajci proveli su istragu nad 37-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

EVAKUIRALI CENTAR Požar u Arena Centru: Policija uhitila muškarca, istraga traje
Požar u Arena Centru: Policija uhitila muškarca, istraga traje

Policija sumnja da je on u petak oko 18 sati u Novom Zagrebu u Ulici Vice Vukova, došao do garaže Arena Centra, aktivirao pirotehničko sredstvo te ga bacio u prostor skladišta uslijed čega je izbio požar raznog materijala.

Zagreb: Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru Zagreb: Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru Zagreb: Vatrogasci ugasili požar koji je izbio u Arena Centru
3
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nakon provedenog kriminalističko istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...
MIKULIĆ U ISTRAŽNOM ZATVORU

Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

Andrija Mikulić i Dragan Krasić su navodno primili čak 190 tisuća eura mita. Uzeli su i 50-ak kilograma junetine, pršuta i kobasica. Uskok ima 22 svjedoka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025