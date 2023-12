Pismo mlade Laure: Novac dajte nekome kome je potrebniji, ali meni trebaju matične stanice

Laura Majić (18) iz Benkovca vodi najveću bitku. Umjesto da uživa u bezbrižnoj mladosti, hrabra Benkovčanka i učenica četvrtog razreda bori se s nemilosrdnom leukemijom. Primila je prvi krug kemoterapije u KBC Rebro i doktori su zadovoljni kako napreduje.

- Moji su bili u šoku, mami i tati je bilo izrazito teško, ali su to hrabro prihvatili. Ostali su tako čvrsti, nisam to očekivala. Kod nas nema mjesta za strah, suze i neku zabrinutost. Najteže u cijeloj toj priči mi je što sam dugo u bolnici. Nedostaju mi prijatelji, obitelj, škola... Više sam počela cijeniti neke stvari, prije sam bila opsjednuta s tim kako izgledam, moja kosa mi je bila sve. Sad vidim koliko je sve to prolazno i nebitno te da postoje bitnije stvari od izgleda - ispričala nam je Laura.

Foto: privatna arhiva

'Pobijedit ću, ali neću dobiti medalju, nego život'

Za nju će u subotu biti i humanitarna nogometna utakmica koju su organizirali Udruga studenata Bukovice i Ravnih kotara (BIK).

Tako će prije koncerta triljskog repera Grše pročitat njezino pismo u kojem hrabra Laura piše kako je njezino liječenje pokriveno i da joj novac ne treba te da ga daju onome kojem je to potrebnije, ali treba nešto drugo, puno važnije - transplantaciju matičnih stanica.

- Moja obitelj je prva uskočila u pomoć, ali na žalost njihove matične stanice nisu kompatibilne s mojima. Potrebna mi je pomoć svih vas koji ste u mogućnosti da postanete darivatelj matičnih stanica - objavila je Laura u pismo koje vam prenosimo u cijelosti.

Laurino pismo:

'Dragi sugrađani, sumještani, prijatelji i svi ostali ljudi koje ne poznajem, ali se nadam da ćemo se barem djelomično upoznati nakon ovog pisma

Zovem se Laura Majić, imam 18 godina i živim u Benkovcu. Do prije dva mjeseca predstavila bih vam se potpuno drugačije. O sebi bih napisala da sam jedna tipična osamnaestogodišnjakinja koja planira doček nove godine s Lucijom, Kjarom, Lucom i ostalim curama, da pohađam četvrti razred Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića u Zadru- smjer tehničar nutricionist; da svakog dana na putu od kuće do škole i natrag provedem 2 sata i da mi se mobitel često ugasi na povratku (bude dosadno u busu znate); možda bih vam priznala da se premišljam oko izbora fakulteta (Kineziologija u Splitu ili Zagrebu); a možda da se posvetim svome hobiju – šminkanju i ostalim kozmetičkim tretmanima (kažu da se od toga može odlično živjeti). Vjerujem da ste gotovo svi prolazili slične brige u mladosti.

Međutim, prije dva mjeseca doznala sam nešto što mi je promijenilo čitav život. Dijagnosticirana mi je akutna mijeloična leukemija. To je zloćudna bolest krvi odnosno koštane srži, a takva dijagnoza zahtjeva brzu reakciju i hitno liječenje. Hvala Bogu i liječnicima koji su to rano prepoznali pa sam već krenula s liječenjem u KBC Rebro u Zagrebu. Moram reći da se osjećam sa svim dobro i da je prva kemoterapija prošla super. Kažu da bolest ne bira ljude, ali ova je bolest izabrala baš mene. Kakva pogreška! Borilačkim sportovima bavila sam se od ranog djetinjstva tako da sam naučila biti uporna i ustrajna. Često sam bila pobjednik, na postolju, s medaljom oko vrata. I vjerujte mi da osjećam kako je ova borba koju sada vodim – borba u kojoj ću ponovno pobijediti. Neću dobiti medalju, nego nešto mnogo vrjednije. Dobit ću život!

Troškovi mog liječenja su pokriveni u cijelosti tako da vas ja neću pitati niti centa. Ostavimo to za neke druge kojima je potrebnije. Ja ću vas zamoliti nešto drugo. Naime, potrebna mi je transplantacija matičnih stanica. Moja obitelj je prva uskočila u pomoć, ali na žalost njihove matične stanice nisu kompatibilne s mojima. Potrebna mi je pomoć svih vas koji ste u mogućnosti da postanete darivatelj matičnih stanica.

Kako to postati?

Za početak se morate registrirati. Sve što osoba treba učiniti jest otići u jedan od Transfuzijskih centara u 8 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Dubrovnik, Pula, Zadar, Varaždin). Prilikom upisa potrebno je dati svoje osobne podatke i ispuniti upitnik s medicinskim kriterijima, nakon čega se vadi jedna epruveta krvi. Točni osobni i kontakt podaci važni su kako bi lakše mogli doći do osobe koja je identificirana kao potencijalni darivatelj za pojedinog bolesnika. Detaljnu proceduru i kontakte lako možete pronaći na internetu, na stranicama Zaklade Ane Rukavina ili KBC-a Zagreb.

Tko može postati darivatelj?

Svaka zdrava osoba od 18 do 40 godina starosti. Darivatelj možete biti više puta. Ako se nađe bolesnik koji ima iste entigene tkivne snošljivosti kao i donor, Hrvatski registar će sve srediti da bolesnik dobije potrebnu pomoć.

Mnogi ljudi i institucije već su mi uskočili u pomoć. Bez moje obitelji, sestre Gabi, mame Dejane i tate Mire ne mogu početi nikakve zahvale. Kada bi ova borba s bolešću bila jedan od mojih kickboxing mečeva, oni bi bili moje rukavice, moji štitnici. Hvala Gradu Benkovcu, udruzi studenata Bukovice i Kotara, Moto klubu Bik, Caffe baru Corto prije svega na podršci koju mi pružaju i svoj ljubavi koju svakodnevno dobivam.

A sada molim sve vas kojima ovo pišem. Molim vas da odete u najbliži transfuzijski centar i dajte tu jednu epruvetu krvi. Ona će spasiti na desetine ljudi poput mene koji vode ovu borbu. Imam još mnogo nedoumica koje moram riješiti. Evo, ono što je najgore od svega prvo što mi pada na pamet što želim jesu brige – obične brige kojih bi se najradnije htjela riješiti da sam zdrava. Škola, faks, ljetni posao…nekako sam ih zavoljela otkako sam bolesna. Još mi predstoji ta posljednja borba – transplantacija vaše koštane srži da postanem samo još jedna djevojka koju muče brige baš kao sve moje vršnjake. A nakon borbe, dolazi ljeto, sunce, more, led, Sangria.

Registriraj se i postani donor!!

Voli Vas Laura'