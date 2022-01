Zahvaljujući poštaru iz Tuzle, dječaci Dženan i Kenan dobili su igračku koju su zaželjeli u pismu poslanom Djedu Mrazu.

- Dragi Djede Mraze, bio cam dobar i slušao sam mamu i tatu - ovako počinje pismo, sa sitnim greškama prvašića, sedmogodišnjeg Dženana i njegovog trogodišnjeg brata Kenana sa sjeveroistoka BiH.

U nastavku obraćanja Djedu Mrazu, dvojica mališana mole da im donese autić na daljinski upravljač.

Pismo su dječaci napisali uoči proteklih božićnih i novogodišnjih praznika. Potom su ga ubacili u poštanski sandučić i poslali u „daleku finsku Laponiju“, domovinu Djeda Mraza.

No, umjesto u rukama bradatog djeda u crvenom odijelu, pismo je prije nekoliko dana završilo kod tuzlanskog poštara Ismeta Jašarevića.

Jašarević je pismo pronašao provjeravajući poštanski sandučić u tuzlanskom naselju Sjenjak.

- Običaj je da iz sandučića izvadim poštu. No, ugledao sam papir koji nije bio u kuverti. Kad tamo, dječje želje. Zatražili su autić na baterije. Jednostavan i skroman poklon. Nisam to mogao ignorirati. Tko ima srce, ne može to baciti - ispričao je Jašarević za Radio Slobodna Evropa.

Tragajući za dječacima, tuzlanski poštar objavio je pismo na društvenim mrežama.

Njegova objava ubrzo se proširila, pa je u konačnici uspio pronaći roditelje dvojice mališana.

Djed Mraz poslao poklone sa zakašnjenjem

- Ta moja objava se dijelila. Ljudima je bilo zanimljivo, jer se tako nešto rijetko dešava. Uložili su doista mnogo truda i mašte i bilo bi šteta da im se želja ne ostvari i da im ne izmamim osmijeh na lica - kaže Jašarević.

Iako sa zakašnjenjem, tuzlanski dječaci su zahvaljujući poštaru u konačnici dobili željeni poklon od Djeda Mraza. Jašarević ih je posjetio u njihovom domu kako bi im prenio njegovu poruku.

- Kako bih im rekao da sam uručio Djeda Mrazu njihovo pismo, te da se on jako obradovao i poslao poklon koji su tražili - ističe Jašarević.

Pronalazak pisma i njegovo dijeljenje na društvenim mrežama oduševilo je i dječakove roditelje.

Otac Eldin Karić kaže da su se mališani pripremali na dolazak "čika poštara" koji je pronašao njihovo izgubljeno pismo Djedu Mrazu.

Kako ističe Karić, zahvaljujući emotivnoj poštarevoj objavi na društvenim mrežama njegova obitelj dobila je nezaboravnu doživotnu uspomenu.

- Pisali smo pismo još prije Božića. Malac koji ide u prvi razred, naravno, uz našu pomoć. Trajalo je to sve. Danima smo crtali, a čak smo imali i kamin od kartona da Djed Mraz može da se spusti i donese poklone. Rekli smo im da je Djed Mraz izgubio pismo, pa da ga je čika poštar pronašao. I mi smo iznenađeni zbog svega. - istaknuo je.