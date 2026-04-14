Plaća od 4000 €, stan, ured... Evo što sve dobiva Hrvat iz mađarskog parlamenta

Imam pravo na sve kao što ima i svaki drugi zastupnik, rekao nam je Ivan Gugan, koji već 12 godina vodi Hrvatsku državnu samoupravu, najviše političko tijelo Hrvata u Mađarskoj i koji je na nedjeljnim izborima izabran u mađarski parlament.

Kako nam je sam Gugan rekao ima pravo na ured i nekoliko zaposlenika i stan u Budimpešti.

Što se tiče plaće, ona je kako nam je Gugan rekao, oko 4000 eura.

Osim toga ima pravo i na imunitet te diplomatsku putovnicu, inače prema zadnjem popisu stanovništva u Mađarskoj živi oko 26.000 Hrvata, a njihov interes u parlamentu zastupat će upravo Gugan.

Kako je ranije objašnjavao on će u moću sudjelovati u radu parlamenta, moći će imati izlaganja ali neće moći glasati. Uvjeren je i kako će nakon promjene vlasti u Mađarskoj doći do 'drastičnih promjena'.

- Kako je najavio budući premijer okrenuti će se EU unaprijedit će suradnju prema susjednim zemljama. što se tiče nas, manjinske populacije, tu je velika nepoznanica. Nadam se da će ono što je dobro da će se nastaviti, a ako bude prilike nešto i popraviti - rekao nam je ranije Gugan.