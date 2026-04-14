Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji

Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg nogometaša i televizijskog analitičara Joška Jeličića zbog davanja lažnog iskaza u postupku protiv Zdravka Mamića i ostalih za izvlačenje novca iz Dinama, objavio je Jutarnji list.

Optužnicom ga se tereti da je svjesno neistinito svjedočio o isplati duga od 200.000 eura.

Optužnica, podignuta sredinom veljače, navodi da je Jeličić u travnju 2016. kao svjedok u kaznenom postupku lagao da je svoje potraživanje prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to isplatile dogovoreni novčani iznos. Jeličić je, naime, tijekom ispitivanja u USKOK-u te godine izjavio da je 200.000 eura, koliko mu je Dinamo dugovao na temelju nagodbe, primio od engleske tvrtke Real Sports Management u vlasništvu Marija Mamića.

Osijek: Nastavak suđenja braći Mamić u aferi Dinamo 2, svjedočili Joško Jeličić i Dražen Medić | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Međutim, na suđenju Mamićima na Županijskom sudu u Osijeku 2024. godine, u aferi poznatoj kao Dinamo 2, promijenio je iskaz. Tada je rekao da taj iznos nije dobio ni od koje engleske ili strane tvrtke, nego osobno od Zdravka Mamića. Objasnio je da ranije nije govorio istinu o uvjetima financijske nagodbe s Dinamom jer se bojao moguće kaznene odgovornosti.

"Zdravko mi je u prostorijama kluba u nazočnosti Damira Vrbanovića, moguće i Zorana Mamića, te mog odvjetnika Krešimira Ćurkovića isplatio 200.000 eura u gotovini, a ja sam tužbu povukao", rekao je Jeličić na sudu.

Njegova je obrana uložila žalbu na optužnicu i tražila njezino odbacivanje kao "preuranjene", s obrazloženjem da je kazneni postupak u kojem je Jeličić dao sporni iskaz još uvijek u tijeku. No, sud je te navode odbacio, zaključivši da Zakon o kaznenom postupku ne poznaje termin "preuranjena" optužnica.

Joško Jeličić igrao je za Dinamo u dva navrata, od 1993. do 1995. te nakon povratka iz inozemstva od 1997. do 2002. godine. Zbog neispunjenih ugovornih obveza tužio je klub za iznos od 844 tisuće eura. Danas je javnosti poznat kao stručni komentator na televiziji MAXSport, na kojoj je dobio otkaz prije mjesec dana, nakon što je podignuta optužnica, dok Jeličić tvrdi da je Hrvatski Telekom otkazao suradnju zbog pritiska Hajduka i udruge Naš Hajduk.