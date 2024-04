Plaća od 8000 eura, dnevnice, te život u Briselu: Doznali smo koliko bi Hrvata u EU parlament

Sinoć u ponoć završena je predaja kandidacijskih lista za nadolazeće izbore za Europski parlament. Kako doznajemo iz DIP-a ove, na ovim EU izborima imamo 25 lista, od kojih su 23 stranačke, a dvije liste su kandidacijske liste grupe birača. U odnosu na zadnje ovakve izbore, koji su bili 2019. godine, osam je lista manje. Tada je bilo 33 liste.

- DIP-u sad preostaje 48 sati za obje zbirne liste svih pravovaljanih lista. Planirali smo tijekom popodneva objaviti priopćenje i zbirku listu. Od tog trenutka počinje službena izborna promidžba koja traje do 7. lipnja u ponoć, to je 44 dana. Nakon 7. lipnja u ponoć, dan kasnije je izborna šutnja, i 9. lipnja do 19 sati su izbori - rekao nam je glasnogovornik DIP-a, Slaven Hojski.

Inače, mjesečna plaća eurozastupnika iznosi 10.075,18 EUR bruto i 7,853.89 EUR neto nakon odbitka poreza EU-a i doprinosa za osiguranje (podaci od 1. srpnja 2023.). Ta sredstva dolaze iz proračuna Parlamenta.

Osim plaće, zastupnici u Europskom parlamentu dobivaju i 4778 eura mjesečno za troškove. Tu je i dnevnica od 350 EUR paušalni je iznos koji pokriva smještaj, obroke i povezane troškove svakog dana tijekom službenog rada zastupnika u Europskom parlamentu. Zastupnici se moraju potpisati na popis nazočnih, a postoje iznimke za predsjednika i voditelje klubova zastupnika. U slučaju da zastupnici, čak i ako nazoče sjednici i potpišu se na popis nazočnih, na dane glasovanja propuste više od polovice poimeničnih glasovanja, dobivaju samo polovicu dnevnice.

Pošto se na ovim izborima puno govori i o mogućim zamjenama izabranih članova Europskog parlamenta, treba naglasiti da prema Zakonu o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske člana izabranog na listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste s najviše dobivenih preferiranih glasova.

Isto tako ako na listi nema više kandidata koji su dobili preferirane glasove od najmanje 10 posto glasova koje je osvojila ta lista, člana izabranog na listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste.