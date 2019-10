'Plaćaju nas članovi, nećemo o njoj javno, veća je premijerova'

Nakon što je premijer Andrej Plenković navodno na posljednjem koalicijskom sastanku odbrusio HNS-u da neće za stol sjesti sa obrazovnim sindikatima koji ga nazivaju borgovcem i uz to imaju i veću plaću od njega, novinari su u ponedjeljak predstavnike sindikata upitali kolika im je plaća.

To pitanje jako je naljutilo Vilima Ribića, predsjednika Sindikata Matice Hrvatske.

- Neću vam odgovoriti - nekoliko puta je uzrujano odgovorio istaknuvši kako je počela kampanja protiv štrajkaša.

- Moji članovi znaju kolika je moja plaća i to je jedino bitno jer ju oni financiraju. Nemojte nas to više pitati jer nije pošteno. Ja nisam nikada odredio svoju plaću, ona je određena za radno mjesto. Do 44. godine sam imao plaću asistenta, a onda su tijela sindikata došla do zaključka da plaća treba biti u visini državnog tajnika - poručio je.

Branimir Mihalinec, čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, poručio je Plenkoviću da ga ja mogao pitati i da bi mu on rekao kolika mu je plaća. Oni su javni službenici i njih plaćaju članovi sindikata stoga nemaju obvezu javno objavljivati iznos plaće.

- Mi u sindikatu iznose plaća javno ne govorimo. Moja plaća je određena odlukom središnjeg odbora Sindikata i od 2003. je ista. Ona je tada bila u rangu državnog tajnika u ministarstvu, a sada je niža i od pomoćnika u ministarstvu - poručio je dodavši kako si je umanjio iznos bruto plaće za devet posto kada je SDP-ova vlada smanjila koeficijente nastavnicima.

Na pitanje zašto je plaća sindikata tajna, dodao je da će je objaviti onda kada im to bude bila dužnost.

- Naše plaće su javne za naše članove koji plaćaju članarinu i naše plaće - istaknuo je.

Željko Stipić iz Sindikata Preporod poručio je kako premijer udara ispod pojasa.

- A ja mu neću uzvratiti istom mjerom. Plaća je poznata svim članovima, a manja je od premijerove barem duplo - poručio je.

Igor Radeka iz Sindikata znanosti i visokog obrazovanja istaknuo je kako je on volonter.

- Moja plaća je daleko manja od premijerove, ja sam u sindikatu volonter i redovito radim kao Sveučilišni profesor. Ja sam u najvišem zvanju i moja plaća je niža od premijerove - istaknuo je.

