"Plakao sam, kad sam shvatio da imamo lijek protiv raka"

Kad sam prvi put vidio rezultate istraživanja moje grupe u ožujku prošle godine doslovce sam se rasplakao. Pet puta sam ih molio da ponove rezultate kako bih bio siguran da je sve istina.

Ovako nam je večeras u razgovoru rekao dr.sc Igor Štagljar, hrvatski znanstvenik i profesor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku sveučilišta u Torontu koji je otkrio lijek za jedan od tipova karcinoma pluća. Eksperimentalni lijek će prvi hrvatski pacijenti dobiti već ove godine u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.

Dr. Štagljara dobili smo u Nevadi gdje provodi godišnji odmor s obitelji i prijateljima, a sada, kad je njegov uspjeh vrlo opipljiv i kad mnogi pacijenti dobivaju novu nadu za duže preživljavanje, kaže da je divan osjećaj znati da radiš revolucionarni korak u svjetskoj medicini.

- O tome sam uvijek sanjao. U meni je od početka bila želja da razumijem mehanizme koji dovode do bolesti, a jedan sam od sretnika kojemu se ta želja i ostvarila – priča dr. Štagljar čiji će lijek u sljedećim godinama produžiti živote milijunima ljudi diljem svijeta.

Lijek koji je osmislio znanstvenik namijenjen je oboljelima od takozvanog karcinoma pluća nemalih stanica. Kod takvog karcinoma postoje tri podtipa, a lijek će biti za one pacijente koji imaju podtip adenokarcinom. No dr. Štagljar, iako vrlo tražen u našim medijima ovih dana, vrlo je realan i kaže da moramo spustiti loptu na zemlju. Novi lijek, naime, ne znači da će netko zauvijek ozdraviti od karcinoma pluća, već će omogućiti dulje preživljavanje pacijenata. Znanosti je, priznaje dr. Štagljar, karcinom pluća i dalje velika enigma. Do otkrića je došao tako što već 15 godina radi na genu, odnosno, proteinu koji je kod oboljelih s karcinomom pluća promijenjen, pa je traženje lijeka za tu bolest bio logičan slijed događaja.

'Ovaj će lijek mnogima produljiti život'

- Ovaj će lijek mnogima produžiti život, a naš je zadatak i dalje istraživati, tražiti još bolje lijekove. Više od polovice pacijenata s karcinomom pluća razvije otpornost na sve postojeće lijekove. Tumori, naime, mutiraju i zbog toga lijek prestaje djelovati. Stoga moramo imati cijelu artiljeriju s kojom ćemo napadati tumor. S vremenom će neki pacijenti razviti rezistenciju i na ovaj novi lijek. To je neminovno i takav razvoj događaja ne možemo izbjeći. Upravo zato intenzivno radimo dalje na traženju novih lijekova – tumači dr. Štagljar dodajući da je znanost još daleko, ali ipak sve bliže lijekovima koji će znatno produžiti preživljavanje ili čak potpuno liječiti ljude od tumora.

Dr. Štagljar također ističe da su u njegovom timu vrhunski znanstvenici kojima on daje veliku slobodu, a s novom tehnologijom koju su razvili, kaže, moći će raditi lude stvari. Ta se tehnologija može primijeniti već na nekoliko desetaka vrsta tumora od ukupno 150 poznatih, pa je tako dr. Štagljaru velika želja da sa svojim timom pronađe preteče lijekova i za druge vrste tumora.

- Već sada moj tim i ja radimo na lijekovima za karcinom gušterače, prostate i bubrega – otkriva ovaj veliki znanstvenik.