Obitelj spasila plamenca koji se nasukao na plaži na Pašmanu: 'Satima se borio s burom'

Plamenac, zvan i flamingo, satima je plivao u plićaku na Pašmanu i odmarao se nakon borbe s burom. Bio je iscrpljen. Pronašla ga je jedna obitelj i pozvala veterinara...

<p>Odjednom je došao i počeo plivati s nama, bio je u plićaku i pozirao je satima na lokalnoj plaži, te otišao dalje obalom, ispričao nam je čitatelj. </p><p>Gost Plamenac zalutao je na otoku Pašmanu i došao do lokalne plaže u Banji nakon borbe s burom oko 9 sati u petak i ostao tamo do 13 sati. </p><p>Krenuo je obalom u smjeru juga, pa je od Banje završio u Dobropoljani gdje ga je našla jedna obitelj i pozvala veterinara. Do dočeka veterinari oni su se pobrinuli za njega jer je bio iscrpljen. </p><p>- Došao je u Banju i stajao u plićaku, ljudi su se kupali oko njega, ali ga to nije zanimalo. Puhala je bura pa je bio iscrpljen i onda ga je izgurala na plažu u Dobropoljani jer nije više mogao plivat - nadodao je. </p><p>Plamenac zvan i flamingo nekima je bio senzacija na plaži gdje se došao odmoriti, kupao se s ljudima i naslikavao. Umjesto napuhanca koji je senzacija svako ljeto, ovaj put ih je posjetio pravi. </p><p>U Banji je do podneva bilo skoro 50 ljudi na plaži koji su imali priliku vidjeti ovu prekrasnu životinju. Neki su se začudili jer je bio jako miran i nije ga diralo što je puno ljudi oko njega. </p><p>Plamenac je sada u rukama veterinara i očekuje se brz oporavak. </p>