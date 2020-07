Plan za pomoć Europi: Merkel očekuje 'vrlo teške pregovore'

Slijedi plenarna sjednica na kojoj će svaki od čelnika iznijeti svoje pozicije o predloženom paketu, a onda će krenuti bilateralni i multilateralni sastanci na kojima će se pokušati doći do kompromisa

<p>Čelnici zemalja članica EU-a započeli su u petak prvi fizički sastanak na vrhu u Bruxellesu na kojem će pokušati dogovoriti plan ekonomskog oporavka i proračun za sljedećih sedam godina.</p><p>Sastanak je otvorio predsjednik Europskog vijeća <strong>Charles Michel</strong> poželjevši dobrodošlicu novom irskom premijeru <strong>Michaelu Martinu</strong>, koji prvi put sudjeluje na samitu EU-a, čestitajući hrvatskom premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> na izbornoj pobjedi te rođendan njemačkoj kancelarki <strong>Angeli Merkel</strong> i portugalskom premijeru <strong>Antoniju Costi</strong>, koji su rođeni na današnji dan.</p><p>Nakon toga, riječ je dobio predsjednik Europskog parlamenta <strong>David Sassoli</strong>. Riječ je o ustaljenoj praksi na početku svakog sastanka na vrhu, čelnicima se obraća predsjednik Europskog parlamenta i iznosi stajalište te institucije o temama koje su na dnevnom redu. Predsjednik Parlamenta odmah nakon svog govora napušta prostoriju jer u radu Europskog vijeća ne može sudjelovati nitko osim čelnika zemalja članica, predsjednika Europskog vijeća i Komisije.</p><p>Slijedi plenarna sjednica na kojoj će svaki od čelnika iznijeti svoje pozicije o predloženom paketu, a onda će krenuti bilateralni i multilateralni sastanci na kojima će se pokušati doći do kompromisa. Osim predsjednika Europskog vijeća Michela, veliku ulogu u tome imat će njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik <strong>Emmanuel Macron</strong>. </p><p>Merkel je pred sastanak izjavila da su razlike još vrlo duboke i da očekuje "vrlo, vrlo teške pregovore", a Macron je kazao kako je pred Europom "trenutak istine".</p><p>Za samit su predviđena dva dana, ali se ne isključuje mogućnost da se produlji i na nedjelju.</p><p>Pregovori o tom dokumentu uvijek su teški i komplicirani jer je riječ o novcu, ali zbog što je za dogovor potrebna suglasnost svih zemalja članica. Ovaj put je još složenije jer se pregovara i o planu za oporavak, koji zajedno s VFO-om predstavlja nedjeljivu cjelinu.</p><p> Podloga za raspravu na samitu je prijedlog predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela. On je u tom dokumentu, tzv. pregovaračkoj kutiji, predložio Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021. do 2027. godine u iznosu od 1074 milijardi eura, 26 milijardi eura manje od prijedloga Komisije, ali je zadržao prijedlog plana za oporavak u iznosu i obliku u kojem ga je predložila Komisija. Plan za oporavak nazvan "EU sljedeće generacije" (NGEU) predložen je u iznosu od 750 milijardi eura - 500 milijardi koje bi se dodjeljivale kao bespovratna pomoć i 250 milijardi kao zajmovi.</p><h2>Plenković: Potrebna je politička zrelost</h2><p>Pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) i planu za oporavak politički su najvažniji za idućih sedam godina razvoja EU-a i bit će potrebna visoka razina političke zrelosti da bi se došlo do dogovora, izjavio je u petak hrvatski premijer <strong>Andrej Plenković</strong>.</p><p>- Spremni smo krenuti u pregovore za koje vjerujemo da su politički najbitniji za idućih sedam godina razvoja i funkcioniranja EU-a. Založit ćemo se za hrvatske interese, za mogućnost financiranja našeg nacionalnog programa oporavka, projekata koji će nam omogućiti ravnomjeran regionalni razvoj, razvoj hrvatske poljoprivrede i investicija u digitalno i zelenu ekonomiju te sve ono što je vezano za budućnost i za praćenje koraka s 4. industrijskom revolucijom - rekao je Plenković po dolasku prvi fizički sastanak na vrhu nakon pet mjeseci pauze zbog pandemije korona virusa.</p><p>Ovo je i prvi samit bez fizičke nazočnosti novinara. U zgradi Europskog vijeća samo je nekoliko kamermana i fotoreportera, a čelnici daju uobičajene izjave pred sam početak samita u kamere koje je moguće pratiti uživo.</p><p>Plenković je dodao kako se nada će svi čelnici zemalja članica "pokazati visok stupanj političke zrelosti kako bismo poslali ključnu poruku svim našim građanima, svim članicama EU-a, a s našeg aspekta osobito građanima Republike Hrvatske".</p><p>Plenković je također rekao da je Hrvatska u proteklom razdoblju završila svoje predsjedanje Vijećem EU-a, na "najneobičniji način, spriječena višom silom da održi niz sastanaka, ovdje u Bruxellesu, Strasbourgu, Luxembourgu, a najviše u Hrvatskoj".</p>