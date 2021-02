Samo smo htjeli vidjeti zalazak sunca s vrha Papuka - tiho je rekao 30-togodišnji muškarac kada su ga pripadnici požeškog HGSS-a i rendžeri iz Parka prirode Papuk u subotu kasno navečer pronašli i spasili nakon što se, zajedno sa 22-godišnjom prijateljicom, izgubio na planinarskog stazi silazeći sa Ivačke glave, jednog od kamenitih vrhova Papuka.

Ivačka glava po mnogima je jedan od najljepših papučkih vrhova s kojega se pruža neometan pogled prema Podravini i upravo tu se nalazi 'zen klupica' sa koje parovi uživaju u najljepšem zalasku sunca. Iako su na planinarenje Jankovcem krenuli rano popodne, par se neočekivano našao zatočen na vrhu mračnog i hladnog Papuka gdje je, u vrijeme kada su shvatili da su se izgubili, temperatura pala na minus 15.

- Imali su sreće što su imali signal na mobitelu. Kada su shvatili da su se izgubili, a to je bilo već oko 19 sati navečer, nazvali su 112 i poslali nam svoju lokaciju. To nam je uvelike pomoglo potragu i brz dolazak do njih. Da nisu imali signal, ne znam kako bi se to završilo - rekao je Josip Kraher, pročelnik HGSS stanice Požega, koji je te večeri rukovodio akcijom spašavanja strahujući da se mladom paru ipak nešto ne dogodi dok čekaju pomoć.

U pomoć su pozvali i papučke rendžere. Trebalo im je oko sat vremena da ih pronađu na planini. Oboje su bili dosta pothlađeni. Par je prvo šetao Jankovcem, a onda su odlučili krenuli put Ivačke glave. Svratili su u suvenirnicu i tamo su ih upozorili da je bolje da ne kreću prema vrhu jer do gore treba dva-tri sata hoda, isto toliko nazad, što znači da je velika vjerojatnost da ih negdje u planini uhvati mrak, a onda je povratak otežan.

- Bili smo dobro opremljeni i znao sam put do gore jer mi nije bilo prvi puta da se penjem. Obišao sam većinu vrhova. No, dogodilo se to da se nisam tamo penjao oko tri godine. Bilo je intervencija u okolišu, raskrčivanja dijelova šume, i staza se promijenila. Što je najgore, poveo sam sa sobom prijateljicu koja nikada nije bila u tom dijelu Slavonije i nije se bavila planinarenjem pa je sada, na žalost, stekla ne baš lijepo iskustvo. Trebali smo doživjeti malo avanture u prirodi, a ovo je bio korak do katastrofe - priznaje svoju neopreznost muškarac dodajući kako su uspjeli vidjeti fenomenalan zalazak sunca i nebo puno zvijezda, ali kada su se počeli vraćati, shvatio je da mu put izgleda drugačije.

- Mislio sam da sam zapamtio stazu gledajući markere dok smo se penjali, ali kada je pao mrak, perspektiva se promijenila. Gotovo sat vremena hodali smo u krug pokušavajući naći znak za Jankovac. Tek kasnije sam shvatio da sam na cesti skrenuo lijevo umjesto desno. Nismo paničarili nego smo pozvali 112 i poslali im svoju lokaciju. Jedino je bio problem što je bilo jako hladno dok smo ih čekali pa smo skakali i plesali da se zagrijemo - kaže dodajući kako se ne usudi ni pomisliti što bi bilo da nisu imali mobitel ili signal. -

- Ove zime imali smo dva ili tri takva slična spašavanja. Na žalost, dva muškarca koji su se u siječnju isto tako našli na papučkim stazama su se smrznuli nakon što ih je uhvatila snježna mećava. Otkriveni su tek prilikom raščišćavanja ceste - dodao je Josip Kraher upozoravajući planinare da ne kreću na Papuk ukoliko nemaju dovoljno planinarskog znanja, a posebice ne tijekom snježnog nevremena ili neposredno prije zalaska sunca.