Planirate doček na otvorenom? Evo kakvo vas vrijeme očekuje

Tijekom vikenda će ponovno dolaziti sve topliji zrak, pa će osobito nedjelja biti iznadprosječno topla. U novogodišnjoj noći neće biti jako hladno, a povremene kiše bit će uglavnom na širem riječkom području. No, prvog dana nove godine, posebice prema večeri, oborina će biti gotovo u cijeloj zemlji, a promjenljivo i relativno toplo zadržat će se i u nastavku tjedna, javlja HRT.

U subotu će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu, a danju mjestimice umjerenu naoblaku. Vjetar će biti uglavnom slab južni. Jutro hladno s najnižom temperaturom od -5 do -2 °C, a najviša dnevna oko 6 °C. U središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te također uz uglavnom slab vjetar, većinom jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -5 do -2 °C, a najviša dnevna između 3 i 6 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno, povremeno i pretežno oblačno, no uglavnom bez oborina. Noć i jutro bit će bez vjetra pa po kotlinama može biti magle, a danju će zapuhati slab i umjeren jugozapadni vjetar. Duž obale ujutro ponegdje slaba bura, danju slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u Gorskom kotaru i Lici između -7 i -4 °C, u unutrašnjosti Istre od -2 do 1 °C, a duž obale i na otocima od 3 do 6 °C. Najviša dnevna od 4 do 10 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, ujutro duž obale i bura. Na jugu Hrvatske također barem djelomice sunčano uz umjeren sjeverozapadni vjetar te dnevnu temperaturu zraka između 9 i 12 °C.

Vrijeme za doček...

U nedjelju će zapuhati jugo s kojim će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prevladavati oblačno vrijeme, a na Silvestrovo povremene kiše može biti uglavnom na širem riječkom području. No, prvi dan iduće godine duž većeg dijela obale prevladavat će oblačno s povremenom kišom češćom na sjevernom dijelu i obilnijom prema večeri. I u ostatku će tjedna biti vrlo promjenljivo. Preko naših će se krajeva brzo premještati nekoliko manje izraženih poremećaja pa će i vjetar često mijenjati smjer i jakost.

Južina će obilježiti zadnji dan ove godine i u unutrašnjosti pa novogodišnja noć neće biti odveć hladna te će u većini krajeva biti suha. Malo kiše može pasti u dijelu Gorskog kotara.

Ipak, s jačim će naoblačenjem u ponedjeljak, u drugom dijelu dana, oborine biti sve češće. U gorju će padati i susnježica i snijeg. Vrlo promjenljivo bit će i sredinom tjedna uz česte izmjene oblaka i sunca te uz povremenu oborinu.

Pripremate li se za doček na otvorenome, vrijeme će većinom biti povoljno. Uz južinu će oblačnije, uz povremenu kišu, biti samo na dijelu sjevernog Jadrana i gorske Hrvatske.

Može se očekivati jak vjetar

Ipak, za nedjelju je DHMZ zbog jakog vjetra putem Meteoalarma za sjeverozapadni dio unutrašnjosti, Istru i sjeverno primorje, Liku, Gorski kotar te dijelove Dalmacije izdao žuta upozorenja, koja se objavljuju kada su prisutni 'potencijalno opasni' vremenski uvjeti.

Foto: Meteoalarm

Na sjeverozapadu unutrašnjosti, uključujući i Zagreb, ali posebice u Hrvatskom Zagorju i u Međimurju na Silvestrovo će jugozapadni vjetar puhati brzinom do 75 kilometara na sat te, kako ističu u DHMZ-u, postoji opasnost od krhotina koje lete nošene jakim vjetrom.

- Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom zbog krhotina i grana nošenih vjetrom - upozoravaju iz DHMZ-a.

Isto upozorenje vrijedi i za ostala područja na kojima su izdane žute uzbune, s tim da se u Istri i na širem riječkom području očekuje vjetar brzine do 55, u dijelovima Dalmacije do 65, a u Lici i Gorskom kotaru i do 110 kilometara na sat.