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Planirate roštilj? Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Piše 24sata,
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Planirate roštilj? Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend
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Foto: NIKITA SOBOLKOV
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Ovo smirivanje dolazi kao veliko olakšanje nakon tjedna vremenskih ekstrema. Podsjetimo, početak tjedna obilježio je toplinski val s temperaturama i do 38 stupnjeva, koji je kulminirao žestokim grmljavinskim nevremenima u utorak navečer.

Nakon tjedna obilježenog toplinskim valom i iznenadnim nevremenima, pred nama je vikend koji donosi stabilizaciju i ugodnije ljetno vrijeme. Temperature se vraćaju u okvire prosjeka za srpanj, no Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i dalje upozorava na jaku buru na Jadranu.

Vikend će u cijeloj zemlji biti pretežno sunčan. U subotu se u unutrašnjosti očekuju jutarnje temperature od 13 do 18, a dnevne do ugodnih 25 do 30 °C. Nedjelja donosi slično vrijeme, tek uz mogućnost kratkotrajnog pljuska poslijepodne na sjeveru. Na Jadranu će oba dana biti toplije, s jutarnjim vrijednostima od 19 do 24 stupnja. Glavna karakteristika vremena na obali bit će umjerena, na udare i jaka bura, koja će donositi osvježenje, ali zahtijeva i dodatan oprez.

Foto: DHMZ

DHMZ je za vikend izdao žuta upozorenja za nekoliko jadranskih regija zbog vjetra. Na dubrovačkom području očekuju se olujni udari bure jači od 65 km/h, a slično vrijedi i za Kvarner i Kvarnerić gdje udari mogu dosezati do 95 km/h. Poseban oprez nužan je u Velebitskom kanalu, gdje se predviđaju najjači udari, i do 110 km/h. Iz DHMZ-a poručuju da se "očekuju lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila".

Neiskusnim pomorcima savjetuje se izbjegavanje plovidbe, a mogući su i prekidi u katamaranskom prometu pa se putnicima savjetuje da prate informacije.

Foto: DHMZ

Ovo smirivanje dolazi kao veliko olakšanje nakon tjedna vremenskih ekstrema. Podsjetimo, početak tjedna obilježio je toplinski val s temperaturama i do 38 stupnjeva, koji je kulminirao žestokim grmljavinskim nevremenima u utorak navečer. Ona su uzrokovala bujične poplave, tuču veličine oraha u Dalmatinskoj zagori, ali i brojne požare izazvane udarima munja na otocima i duž obale. Oluja je stvarala i opasne uvjete na moru, gdje su zabilježeni nasukani brodovi i nekoliko akcija spašavanja.

*uz korištenje AI-ja
 

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